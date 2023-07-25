Ради счастливого детства

Совершенствование программы АСП, Индекса благополучия детей, цифровой карты ребёнка и другие актуальные вопросы стали основными темами обсуждения на встрече заместителя Премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой с заместителем регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Октавианом Биволом.

Участие в мероприятии также приняли представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур Ван Дизен, вице-министры здравоохранения, труда и социальной защиты населения, информации и общественного согласия, цифрового развития, внутренних дел, руководители бюро национальной статистики и Комитета по охране прав детей.

Представители ЮНИСЕФ положительно оценили принятие Социального кодекса, создание Цифровой карты семьи и центров поддержки семьи в регионах. Также они выразили готовность оказать техническую поддержку и помощь в дальнейшем развитии системы социальных услуг с целью повышения доступности, качества и эффективности социальной работы.

– Были обсуждены перспективы сотрудничества ЮНИСЕФ с госорганами по вопросам улучшения качества жизни детей, защиты детства, социальных услуг и др. В частности планируется развивать сотрудничество ЮНИСЕФ с Правительством РК для разработки новых решений по совершенствованию программы АСП, Индекса благополучия детей, цифровой карты ребёнка, расширению охвата детей универсальными детскими пособиями на основе международного опыта, – говорится на официальном информационном ресурсе Премьер-министра Республики Казахстан.

Помимо этого, участники встречи отметили необходимость рассмотрения рекомендаций ЮНИСЕФ по усилению мер защиты детства, укреплению законодательства, профилактике детского неблагополучия с акцентом на работу с причинами, повышению доступности образования, цифровизации госуслуг, предотвращению буллинга, раннему вмешательству и реагированию на насилие в отношении детей и другое.

Александра Исаева