Работать эффективно и рационально

Правящая партия задаёт тренд на модернизацию политического поля страны.

В Усть-Каменогорске состоялось заседание актива Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Amanat».

Открывая встречу, председатель ВК областного филиала партии, аким области Даниал Ахметов отметил, что казахстанское общество находится в ожидании нового пакета политических реформ.

– Проведение внеочередного съезда правящей партии было продиктовано непростой ситуацией, которая складывается сегодня как в стране после январских событий, так и в мире в целом, – обратился к однопартийцам Даниал Ахметов. – Прошедший съезд запустил процесс реальной трансформации и модернизации партии, которая мобилизует партийцев на строительство Нового Казахстана. Председатель партии Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи, которые предстоит решить, а также обозначил ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества.

Председатель ВК областного филиала партии подчеркнул, что необходимо ускоренными темпами воплощать в жизнь концепцию «слышащего государства», оперативно и эффективно реагирующего на все конструктивные запросы граждан.

– Только путём постоянного диалога власти и общества можно создать гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Президент намерен обновить Казахстан, повернуть развитие страны в нужное русло, и наша с вами задача – единодушно поддержать в этом Главу государства, – подчеркнул глава региона.

Аким Восточно-Казахстанской области по поручению Президента Казахстана призвал решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества.

– Региональные филиалы и первичные партийные организации должны работать с избирателями самостоятельно, – уточнил Даниал Ахметов. – Как показал опыт выборов сельских акимов, партия обладает высоким мобилизационным и организационным ресурсом на местах. Важно максимально эффективно использовать функции представительных органов власти – маслихатов. Именно они должны стать местом выражения и отстаивания законных интересов различных социальных групп.

Он добавил, что партия «Amanat» должна привлекать молодых энтузиастов, способных внести свой вклад в развитие страны.

Приоритеты определены, в ближайшее время будут поставлены конкретные задачи и обозначены целевые индикаторы. Их достижение будет означать полную перезагрузку партии, её модернизацию.

– Главное – чтобы народ почувствовал и поверил в правящую партию. Убеждён, что вместе мы будем работать во благо процветания Казахстана, – подытожил Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева