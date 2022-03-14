Работа найдётся для каждого

Масштабная государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» успешно завершена. На смену ей пришёл Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Государственные программы – это уникальная возможность для тех, кто готов работать и ищет новый источник дохода. Всего за период реализации программы «Еңбек» её участниками стали свыше 221 тысячи жителей Восточного Казахстана, более 161 тысячи человек трудоустроены.

По сведениям Управления координации занятости и социальных программ ВКО, в прошлом году в программе приняли участие 32 тысячи безработных, из них нашли постоянное место работы 23 тысячи человек.

По первому направлению программы – обеспечение техническим и профессиональным образованием, краткосрочным профессиональным обучением – за пять лет на подготовку кадров было направлено 8,6 тысячи человек, из них свыше трёх тысяч завершили обучение и почти все они трудоустроены.

БИЗНЕС С НУЛЯ

Программа кредитования «Еңбек» – это колоссальная поддержка начинающим предпринимателям. За время её реализации выдано 4420 кредитов по льготной ставке на сумму 21,5 млрд тенге.

В частности, 359 многодетных семей получили кредиты под четыре процента годовых на сумму 1,3 млрд тенге. В прошлом году выдано 844 микрокредита на 4 132,7 млн тенге, из них 160 – членам многодетных семей на общую сумму 438,5 млн тенге.

Для реализации бизнесидей предусмотрены безвозвратные гранты. За период реализации программы по области выдано 6 153 гранта на сумму 3 млрд тенге.

– Большая часть получателей грантов – это члены многодетных и малообеспеченных семей, а также молодёжь, – отмечает руководитель ведомства Альмира Мусинова. – В прошлом году выдано 1 823 гранта на 1 052 млн тенге, в том числе многодетным – 401 грант на 237 млн тенге, малообеспеченным – 215 грантов на 120 млн тенге. Из числа молодёжи 606 человек получили грантов на 353 млн тенге.

Свыше 12 тысяч жителей региона обучились основам предпринимательства в рамках проектов «Бастау Бизнес» и «Жас Кәсіпкер», из них получили финансовую поддержку 5,8 тыс. человек.

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

Благодаря субсидируемым государством рабочим местам свыше 52 тысяч человек получили работу со стабильным заработком.

С прошлого года реализуются такие проекты, как «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», с помощью которых трудоустроены 96 жителей региона.

В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов за пять лет в ВКО по квоте прибыли шесть тысяч человек, или две тысячи семей.

– Программа «Еңбек» в комплексе с другими государственными программами развития, – говорит руководитель управления, – позволила удержать уровень безработицы в регионе на уровне 4,8 процента. Идёт снижение уровня молодёжной и женской безработицы – 3,4 и 4,5 процента соответственно.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В связи с завершением реализации программы «Еңбек» с этого года меры содействия занятости населения реализуются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, вопросы трудовой миграции – в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

По направлению «Развитие навыков под потребности предпринимателей» пройдут краткосрочные обучающие курсы по востребованным профессиям свыше 5,6 тысячи человек: в учебных организациях и на рабочих местах у работодателей. Кроме того, через информационную систему enbek.kz планируется охватить онлайн-обучением 10 тысяч человек.

Благодаря этому, как заверяет Альмира Мусинова, к 2025 году будут трудоустроены на субсидируемые рабочие места не менее 80 процентов участников проекта, в 2022 году – порядка 60 процентов.

СОТРУДНИК С ДОПЛАТОЙ

По направлению «Поддержка предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест» к 2025 году до 70 процентов будет увеличена доля частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест, данный показатель в текущем году составит не менее 58 процентов.

– Всего до 2025 года на субсидируемые рабочие места планируется трудоустроить 30 тысяч жителей региона, – поясняют специалисты Управления координации занятости и социальных программ. – На молодёжную практику направят 3,5 тысячи жителей области, на первое рабочее место – одну тысячу человек, на социальные рабочие места – 2,4 тысячи, общественные работы – 19 тысяч человек. В рамках проекта «Контракт поколений» (трудоустройство с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста) – 152 человека, «Серебряный возраст» (для лиц предпенсионного возраста) – 2 тысячи человек.

В соответствии с поручением Президента РК с этого года будет увеличена продолжительность проектов «Молодёжная практика» – до 12 месяцев, «Первое рабочее место» – до 18 месяцев.

Вместе с тем значительно увеличен размер заработной платы, выплачиваемой участникам этих проектов за счёт субсидий из государственного бюджета до 30 МРП (91 890 тенге).

Также по проекту «Социальные рабочие места для уязвимых групп» предусматривается ежемесячное субсидирование 35 процентов от размера заработной платы, установленного работодателем, но не более 20 МРП (61 260 тенге), до 2025 года будут охвачены 2,4 тыс. человек, в этом году – 430. При этом для лиц с инвалидностью производится субсидирование 50 процентов от размера зарплаты.

Общественными работами в рамках Нацпроекта будут охвачены не менее 19 тысяч восточноказахстанцев, в 2022 году – 4,8 тыс. человек.

С текущего года внедряется проект «Серебряный возраст», направленный на поддержку лиц предпенсионного возраста с условием их последующего трудоустройства на постоянное рабочее место до выхода лица на пенсию после завершения срока субсидирования. Ежемесячный размер субсидий составляет 50 процентов от размера зарплаты, но не более 30 МРП. Этим проектом планируется охватить 2 120 человек, в текущем году – 530 человек.

БИЗНЕСУ – ГРАНТЫ

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в два раза увеличен размер государственного гранта на реализацию бизнес-идеи – 400 МРП, или 1 225 200 тенге.

Всего до 2025 года планируется выдать 4 645 грантов на общую сумму более 6 млрд тенге, в 2022 году – 1 138 грантов на 1,4 млрд тенге.

Кроме того, будет продолжена работа по повышению мобильности трудовых ресурсов в рамках проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Планируется принять 2 211 переселенцев из трудоизбыточных регионов и 1 850 кандасов, в 2022 году – 518 переселенцев, 162 кандаса.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников