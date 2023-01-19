Внимание: вакансии открыты

В Казахстане наблюдается острый дефицит кадров. Специалисты отмечают, что спрос превышает предложение в три раза.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в декабре прошлого года на Электронной бирже труда размещено 106,1 тысячи вакансий и 36,6 тысячи резюме. Если сравнить с предыдущим месяцем, то спрос увеличился на 16 процентов, при этом предложение уменьшилось на 27 процентов.

Однако в сравнении с аналогичным периодом 2021 года возросло как количество вакансий – на 16 процентов, так и количество резюме – на 73 процента.

Острая потребность в кадрах наблюдается в таких отраслях как сельское хозяйство – 13,3 тыс. вакансий, предоставление прочих видов услуг – 10,3 тыс. вакансий и среднее образование – 9,8 тыс. вакансий.

В декабре во всех регионах, кроме столицы, наблюдалось снижение активности соискателей. Так, в Алматинской области количество резюме уменьшилось на 48 процентов, в Карагандинской – на 47 процентов, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях – на 45 процентов.

– В целом с высокой нехваткой специалистов столкнулись несколько регионов, в числе которых Туркестанская (15,3 тыс. вакансий и 3,3 тыс. резюме), Алматинская (10,6 тыс. вакансий и 1,6 тыс. резюме) и Карагандинская области (7 тыс. вакансий и 1,1 тыс. резюме), а также город Алматы (10,3 тыс. вакансий и 3,4 тыс. резюме), – сообщила пресс-служба ведомства.

Высокий спрос наблюдался в отношении квалифицированных работников – 55 процентов, или 58,7 тысячи вакансий требовали наличие у соискателей профессиональной квалификации. Так, были необходимы агенты по недвижимости (2,9 тыс. вакансий), социальные работники (1,3 тыс. вакансий), охранники (1,2 тыс. вакансий), санитары (1,2 тыс. вакансий), повара (1,1 тыс. вакансий), а также воспитатели и их помощники – 1,1 тыс. и 851 вакансий соответственно. Среди соискателей в поиске были в основном водители автомобилей, продавцы, бухгалтеры и юристы.

При этом в заметном избытке оказались вахтёры (268 вакансий и 561 резюме), HR бизнес-партнёры (22 вакансии и 153 резюме) и учителя физкультуры (106 вакансий и 231 резюме).

Активность соискателей различалась и по гендерному признаку. Так, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Улытау и Актюбинской областях резюме обычно размещали мужчины, в мегаполисах, где превалирует сфера услуг, – женщины.

– Почти треть размещённых резюме принадлежала молодёжи от 16 до 28 лет (10,8 тыс. резюме), 42 процента (15,5 тыс. резюме) – соискателям среднего возраста или до 44 лет. Только девять процентов (3,3 тыс. резюме) всех резюме были от лиц предпенсионного возраста, – пояснили в пресс-службе министерства.

Если говорить в целом, то ситуация в декабре характеризовалась повышенной потребностью в кадрах при достаточно низком предложении как в разрезе регионов, так и профессий. Однако стоит помнить, что конец года обычно характеризуется снижением деловой активности с постепенным восстановлением в начале следующего года.

Александра Исаева