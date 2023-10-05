Работа кипит

На Риддер ТЭЦ введён в эксплуатацию котлоагрегат №1 среднего давления.

Вместе с ним в штатном режиме на теплоисточнике работает также отремонтированный котёл №3. В конце сентября на этом котлоагрегате проведены пусконаладочные работы, после чего началась подача горячей воды в многоквартирные жилые дома и отопления в социальные учреждения. Подключение населения к теплоснабжению будет производиться после достижения номинальных параметров котлоагрегата №1.

Ремонт остальных четырёх котлов также близится к завершению, на котлоагрегате №2 ремонтные работы выполнены на 98%, на №4 – 76%, на №5 – 68%, на №6 – 81%.

Отметим, что уже сейчас выделены средства на приобретение угля и мазута для Риддер ТЭЦ.

Договор с АО «Каражыра» на поставку угля был заключён 25 сентября. А 28 сентября подписано соглашение с ТОО «Petrosun» по поставкам мазута. Отгрузка твёрдого топлива и мазута началась в соответствии с принятыми документами.

Сейчас на ТЭЦ имеется 270 тонн мазута и 7500 тонн угля, что составляет 10-15-дневный запас основного и растопочного топлива.

Количество абонентов ТЭЦ по городу – 21 719, из них 1777 – частный сектор, 19 151 – городской сектор, 716 – юридические лица, 72 – бюджетные организации, 3 – производственные предприятия.