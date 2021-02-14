Пять причин для отказа

Не всем вкладчикам, пожелавшим изъять часть своих пенсионных накоплений, Единый пенсионный фонд одобрил заявки.

В региональном филиале ЕНПФ назвали пять основных причин отклонения заявлений вкладчиков на изъятие пенсионных накоплений для приобретения жилья или лечения, а также дали рекомендации по их устранению.

Как сообщили специалисты фонда, первая причина в том, что в заявлении вкладчика, поданном уполномоченному оператору, указана некорректная сумма для изъятия, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений. В этом случае, чтобы не получить отказ, необходимо проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме (в личном кабинете на сайте enpf.kz,

в мобильном приложении ЕНПФ, на портале egov.kz) непосредственно перед подачей заявления уполномоченному оператору на получение единовременных пенсионных выплат.

Вторая причина отклонения заявления заключается в том, что заявителем неправильно указана сумма для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). Специалисты говорят, что при целевом изъятии накоплений (на жильё, лечение) вкладчик имеет право выбрать один из двух способов оплаты ИПН. Один из них – воспользоваться отсрочкой уплаты ИПН и оплатить его ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет после выхода на пенсию (по установленному графику пенсионных выплат из ЕНПФ).

Второй способ – уплатить налог в полном объёме сразу при единовременной пенсионной выплате. Способ уплаты ИПН следует указать в заявлении уполномоченному оператору. Если вкладчик решает воспользоваться отсрочкой по уплате ИПН, то необходимо указать в заявлении сумму для изъятия без вычета ИПН.

Если вкладчик решает оплатить ИПН сразу в полном объёме, то он должен указать в заявлении сумму для изъятия за вычетом ИПН в размере десяти процентов. Обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ вкладчику, для его удобства и самостоятельного выбора. Указанная вкладчиком сумма для изъятия будет переведена из ЕНПФ на его специальный счёт, открытый у уполномоченного оператора.

Третья причина: в заявлении вкладчика указана сумма, запрашиваемая к изъятию, без учёта порога минимальной достаточности (например, указана вся сумма пенсионных накоплений, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте). По словам специалистов, в заявлении следует указывать сумму в пределах доступной для изъятия и указанной в выписке, полученной вкладчиком в ЕНПФ.

Четвёртая причина связана с тем, что в заявлении указана неактуальная сумма, не учитывающая изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода в результате изменений курсов валют или стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных активов. В этом случае специалисты также рекомендуют проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме, непосредственно перед подачей заявки на получение единовременных пенсионных выплат.

Пятая причина: вкладчиком поданы повторные, дублирующиеся заявки. Рекомендация в этом случая одна – подождать. В соответствии с законодательством, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в ЕНПФ электронного уведомления от уполномоченного оператора ЕНПФ переводит оператору сумму единовременной пенсионной выплаты для последующего зачисления на специальный счёт вкладчика (получателя), открытый уполномоченным оператором.

– Если от ЕНПФ уполномоченному оператору не поступило электронное уведомление об отказе в перечислении выплаты с указанием его причины, то вкладчику следует подождать пять рабочих дней до наступления даты перевода суммы накоплений на его специальный счёт и не подавать повторные заявления уполномоченному оператору, – отметили в фонде.

Напомним, при наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточности, заявление на её использование может быть подано неограниченное количество раз. Если по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетворении заявления на получение единовременной пенсионной выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявление уполномоченному оператору повторно. Если вкладчик желает использовать свои накопления на разные цели, то можно подать отдельные заявления в пределах доступной для изъятия суммы.

Все вопросы, связанные с подачей заявления и с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу «одного окна», отдельного обращения в ЕНПФ не требуется.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева