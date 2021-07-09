Путешествие в мегаполис будущего

Музыкальное путешествие в столицу нашей Родины – город Нур-Султан совершили читатели Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

В преддверии замечательного праздника – Дня столицы – Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан организовала для своих посетителей необычное виртуальное музыкальное путешествие «Нур-Султан – мегаполис будущего».

– Этот город – не только столица страны и символ устремлённости в будущее, неразрывно связанный с нашей историей, культурой и мироощущением. Нур-Султан – ещё и сердце нашей Отчизны, опора нашей независимости, – отметила директор библиотеки Гульнар Кадырова.

Организованное библиотекой мероприятие позволило зрителям стать непосредственными участниками тревел-шоу. Учитывая специфику работы с особенными читателями, были подобраны специальные задания, в которых они смогли принять активное участие.

Викторина об истории столицы, игра «Летает – не летает», «Домбра оратора» – во всех конкурсах посетители приняли активное участие, поделились своими мечтами, чувствами и надеждами, связанными с главным городом страны. В процессе выполнения различных заданий были представлены видео-сюжеты с тифлокомментариями – о библиотеке Первого Президента, Байтереке, а также некоторые факты о столице.

На заключительном этапе мероприятия особенные читатели исполнили песни и стихи о прекрасном городе, о родной земле и народе Казахстана. Завершилось музыкальное путешествие номером «Танец в шляпе», вызвав у всех присутствующих массу положительных эмоций.

Дмитрий Одинцов

Фото предоставлено Восточно-Казахстанской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих граждан