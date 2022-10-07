Путь для развития бизнеса

Производители Восточного Казахстана готовы достойно представить регион на республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана».

8 октября 2022 года ведущие товаропроизводители Восточно-Казахстанской области и области Абай, одержавшие победу в региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана-2022», представят свои регионы на республиканском уровне.

Напомним, этим летом во Дворце спорта имени Б. Александрова в Усть-Каменогорске прошёл ежегодный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022». Тогда свою продукцию представили 72 производителя из двух областей.

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, организатором ежегодного республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» выступает Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен». На региональном уровне сбор заявок, подготовку и проведение конкурса осуществляла Палата предпринимателей ВКО при активном содействии и финансировании со стороны областного акимата.

По словам директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, главная цель ежегодного конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» – поддержка местных производителей, стимулирование их к повышению качества товаров и услуг.

– Проводя подобные конкурсы, мы стремимся к максимальной популяризации и продвижению отечественных брендов на рынке, – отметил он. – Также мы стараемся дать толчок развитию производства в стране.

В ходе выставки жители и гости двух областей Восточного Казахстана имели возможность приобрести товары отечественных производителей, а бизнесмены – наладить деловые связи с потенциальными поставщиками или заказчиками.

Победители регионального конкурса «Лучший товар Казахстана» были определены в трёх традиционных номинациях. Теперь восемь из них отправятся в столицу представлять свой регион на уровне страны.

Лучшие товары производственного назначения

Обладатель первого призового места в номинации «Лучшие товары производственного назначения» ТОО «SP Jet» из Усть-Каменогорска занимается ремонтом и производством пневматических и гидравлических цилиндров, уплотнительных элементов методом гидроабразивного точения по австрийской технологии «SKF Economos».

Более семи лет предприятие является постоянным поставщиком ремонтных комплектов гидравлических и пневматических уплотнений, элементов нагрузки и скольжения, втулок для перфораторов и прочих изделий для горно-шахтного оборудования.

Серебряный призёр номинации ТОО «MSK Group kz» из Усть-Каменогорска, ранее известное под названием «Масла и смазки Казахстана», является единственным в ВКО производителем пластичных смазок. Предприятие также имеет лицензию на производство гидравлических, индустриальных, трансмиссионных, промывочных и других промышленных масел.

ТОО «Казэлектромаш» из Семея, занявшее третье место в этой номинации, специализируется на производстве кабельно-проводниковой продукции. На сегодняшний день предприятие занимает 7-8 процентов рынка Республики Казахстан, располагает производственными мощностями для кабелей высокого напряжения, кабелей эмалированных, а также монтажных кабелей типа МКЭШ, являясь единственным производителем этого вида продукции в Республике Казахстан.

100-процентное казахстанское содержание

Победитель в номинации «Лучшие товары для населения» ИП «Керемет» из Усть-Каменогорска производит мебель. Предприниматель предлагает большой выбор высококачественной и доступной по цене корпусной и кухонной мебели, мебель для детских, спален, прихожих и другие виды традиционной домашней и офисной обстановки.

– Участие в этом конкурсе очень важно для нас, – подчеркнул руководитель ИП «Керемет» Амандос Наурызхан. – Мы на республиканском уровне заявим о себе, о своей продукции. Думаю, это позволит повысить узнаваемость бренда и уровень продаж. Мы очень готовились, постараемся достойно представить наш регион.

На предприятии следят за тенденциями в оформлении интерьера, ориентируются на европейские тренды и постоянно обновляют линейку выпускаемой продукции. В производстве используются крашеные покрытия для фасадов, чтобы получить высокое качество, практичность и гигиеничность мебели; используются механизмы на доводчиках для удобства потребителей.

Второе призовое место в 2022 году в этой номинации завоевало ТОО «Терра Вита» из Семея, где выпускают медицинское оборудование и медицинскую мебель торговой марки TV. Продукции «Терра Вита» присущи функциональность, надёжность, практичность, эстетичность и высокое качество. Вся мебель соответствует технико-экономическим показателям и отвечает принятым стандартам на всех стадиях проектирования и изготовления продукции.

Обладатель третьего места в номинации – ТОО «Роза валяльно-войлочный комбинат» из Семея – является производителем войлочных изделий со 100-процентным казахстанским содержанием. Вся продукция выпускается на уникальном оборудовании, созданном по чертежам собственного конструкторского подразделения, а также на оборудовании производства европейских стран. Предприятие ранее трижды побеждало в конкурсе «ЛТК», получало статуэтку за победу в конкурсе «Іскер», а в 2019 году было удостоено самой престижной награды в области качества – премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа».

По словам руководителя предприятия Альбины Ахметовой, для продвижения на рынке важно устанавливать новые деловые контакты и постоянно искать пути для развития бизнеса. Поэтому такие мероприятия – это возможность продемонстрировать развитие компании.

Лучшие продовольственные товары

В номинации «Лучшие продовольственные товары» признание получило ТОО «Arnna Minerals» из Зайсанского района, где занимаются производством питьевой бутилированной артезианской воды, газированной и негазированной. Производственная мощность предприятия, которое создано чуть больше года назад, составляет 20-25 м3 в сутки, здание цеха газифицировано природным газом, в нём установлено современное оборудование и полностью отлажен процесс производства.

Обладатель третьего призового места ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство» (БНВХ) из Курчумского района осуществляет воспроизводство рыбы. В частности, выращивают карпа, сазана, белого амура, щуку. Организации-природопользователи, такие как Бухтарминская, Шульбинская и Усть-Каменогорская ГЭС, выкупают у «БНВХ» рыбную молодь и выпускают её в естественные водоёмы, выполняя перед государством свои обязательства по воспроизводству рыбных ресурсов.

Регион, достойный побед

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, на республиканском этапе конкурса победители от Восточного Казахстана и области Абай намерены отстаивать честь своего региона. Будут определены 27 финалистов в трёх номинациях. После этого состоится онлайн-голосование, а затем комиссия определит девятку лучших из лучших по стране.

Всего на выставке будут представлены товары 153 компаний-победителей региональных конкурсов-выставок «Лучший товар Казахстана» 2022 года. Вся продукция будет продаваться по ценам производителей в международном выставочном центре «ЕХРО» в Астане.

По информации областной Палаты предпринимателей, победителями республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» в разные годы становились такие предприятия Восточно-Казахстанской области, как ТОО «Силумин-Восток», ТОО «Эмиль», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Бриссоль».

– И сейчас мы выражаем надежду, что в столице по достоинству оценят продукцию наших товаропроизводителей, ставших лучшими из лучших на Востоке в 2022 году, – выразили пожелание местные предприниматели.

Ерик Абитов

Фото ПП ВКО