Прозрачно и доступно

Предложенная Президентом страны концепция «Слышащего государства» успешно реализуется в Абайском районе.

Об этом проинформировал аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов в прямом эфире в рамках проекта «Antikor.Live». Он подробно рассказал о проводимой акиматом работе в соответствии с концепцией «Слышащего государства».

По информации акима района, в целях обеспечения прозрачности, доступности в декабре 2019 года акимат Абайского района начал работу в формате Оpen space и открыл фронт-офис «Открытый акимат».

В сервисном акимате размещена информация о месте регистрации, специальных местах оказания государственных услуг, консультаций, уголке самообслуживания, месте ожидания, детской игровой площадке, фронт-офисе «Открытый акимат» шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячим и плохо видящим людям). Также размещены ящики доверия для обращений и писем физических и юридических лиц (в том числе сообщения по фактам коррупции), стандарты и регламенты государственных услуг, установленные в соответствии с современными требованиями QR-kod, специальные стенды с информацией по приёму и рассмотрению обращений физических и юридических лиц.

Также в Кундыздинском сельском округе оборудован фронт-офис с уголками самообслуживания и местами для консультаций для получения государственных услуг в электронном формате.

– Для проведения приёма граждан функционирует общественная приемная акима района, – сообщил Нуржан Абдыкаримов. – С начала текущего года онлайн принято 44 физических лица, поступило 229 обращений. Наибольшее количество обращений касается вопросов труда, занятости и социального обеспечения населения, жилищно-коммунального хозяйства, земельных участков.

По словам акима района, главное требование сегодняшнего дня – тесное взаимодействие с населением и максимальное участие в решении проблемных вопросов. Поэтому в текущем году планируется открыть фронт-офис «Открытый акимат» в сёлах Саржал в июле и Кокбай – в августе.

С начала года оказано 8103 государственных услуги, в том числе в электронном формате – 7722, через уголки самообслуживания – 6008.

За 6 месяцев 2021 года через портал государственных закупок объявлен конкурс по 16 объектам на сумму 365,1 млн тенге. По 14 конкурсам определены подрядчики-победители, по двум конкурсам ведётся приём заявок. По проведённым конкурсам сэкономлено 17,7 млн тенге.

Общая протяжённость сети дорог в районе составляет 413 км. В рамках проекта «Сапалы жол» в целях контроля за качеством работ на автомобильных дорогах и улицах районного значения на выполнение дорожных работ из районного бюджета предусмотрено 1,7 млн тенге. Совместно с республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный центр качества дорожных активов» будет проверено качество отремонтированных дорог, проведены экспертные оценки.

Проведён внутренний анализ девяти аппаратов акимов сельских округов и восьми самостоятельных отделов.

В районе реализуется проект «Интерактивная карта открытых бюджетов». На сегодняшний день государственными учреждениями в целях обеспечения прозрачности опубликована информация по бюджетам. Введено 25 бюджетных проектов.

Также на портале «Открытый бюджет» размещено 59 бюджетных программ. Опубликованы бюджеты 19 государственных органов. Их общая сумма составляет 5 млрд 40 млн 136 тыс. тенге.

Ерик Абитов

Фото ДАПК ВКО

Абайский район