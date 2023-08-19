Проверка на надёжность

Все спортивные объекты, залы и сооружения в Восточно-Казахстанской области проверяются на соответствие казахстанскому стандарту «Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций».

Близится новый учебный год, осталось совсем немного времени, чтобы завершить необходимые подготовительные мероприятия. Важно выполнить все проекты в срок. Помимо итогов ремонтных работ в учреждениях образования проверяют готовность спортзалов и спортшкол.

Так, по поручению главы региона специалисты управления образования и их коллеги из управления физической культуры и спорта должны удостовериться, что во всех спортшколах и спортзалах соблюдены требования по безопасности во время занятий спортом.

Напомним, при посещении новой школы в Риддере аким области Ермек Кошербаев обратил внимание, что переносные футбольные ворота в зале не закреплены. Глава региона напомнил о несчастном случае в Астане, когда во время футбольного матча на ребёнка упали незакреплённые футбольные ворота, и он погиб. Аким области поручил проверить инвентарь во всех школах и спортивных учреждениях, чтобы обеспечить безопасность юных восточноказахстанцев во время занятий спортом.

По информации Управления образования ВКО, в школах работают комиссии по приёмке учебных заведений к новому учебному году. Вместе с системой отопления, мебелью, водопроводом, канализацией и другими жизненно важными системами в обязательном порядке проверку проходят спортивные сооружения и спортивный инвентарь школы.

Аналогичная работа проводится специалистами Управления физической культуры и спорта ВКО.

По информации управления, под его непосредственным контролем в области функционирует 34 учреждения. Из них 28 детско-юношеских спортивных школ (10 специализированных и 18 ДЮСШ), две школы высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, врачебно-физкультурный диспансер, а также специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва для одарённых детей в спорте и клуб для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в управлении, при проверке члены комиссии руководствуются следующими критериями. Во-первых, поверхность или покрытие площадок должно быть ровным, не пылить, не выделять токсичных веществ и не иметь дефектов. Максимальный размер неровностей на площадке не должен превышать 10 мм.

Во-вторых, всё размещённое на площадках для занятий физической культурой и спортом оборудование должно быть надёжно закреплено.

– Разное оборудование рассчитано на различные нагрузки, – поясняют специалисты ведомства. – Например, ворота для мини-футбола должны выдерживать без опрокидывания горизонтально приложенную нагрузку, а баскетбольное кольцо – вертикальную.

Отметим, что согласно стандарту «Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций», рама ворот для занятий футболом крепится к земле кронштейнами, по крайней мере, по одному с каждой стороны.

«По проведённой инвентаризации все футбольные и хоккейные ворота, находящиеся в ведении детско-юношеских спортивных школ, находятся в удовлетворительном техническом состоянии и не представляют угрозы для жизни и здоровья тренирующихся детей и взрослых спортсменов», – сообщили в Управлении физической культуры и спорта ВКО.

Работа по региону в этом направлении продолжается.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой