Проверено министром

Обеспечить строителей необходимыми материалами и решить проблемные вопросы пообещал министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе своей рабочей поездки из Алматы в Усть-Каменогорск.

Необычно начал свою деятельность на новом посту глава недавно созданного Министерства транспорта Республики Казахстан. Он решил лично ознакомиться с состоянием трассы, ведущей из южной столицы в областной центр ВКО. Как сообщает пресс-служба ведомства, Марат Карабаев планирует проверить транспортную инфраструктуру на всех республиканских дорогах.

Один из участков автодороги «Алматы – Усть-Каменогорск» проходит непосредственно через Восточно-Казахстанскую область. Марат Карабаев провёл большое совещание с подрядчиками всех участков, на котором детально рассмотрены все проблемные вопросы, а также озвучены планы и требования нового министерства на предстоящий период.

– В Послании Глава государства особое внимание уделяет развитию транзитно-логистического потенциала страны. Именно поэтому было создано отдельное Министерство транспорта. Задачи перед новым ведомством большие. Нам нужно срочно выправить ситуацию по качеству имеющихся и строящихся дорог. Текущий строительный год заканчивается, в зимний период мы сосредоточимся на подготовительных работах к началу следующего сезона. Теперь, чтобы обеспечить качество и скорость, придётся плотнее работать с отраслевым министерством, – подчеркнул Марат Карабаев.

Глава Министерства транспорта также пообещал решить проблемные вопросы по обеспечению дорожных строителей необходимым объёмом битума и анонсировал предстоящую встречу со всеми отечественными подрядчиками и зарубежными компаниями, участвующими в строительстве автодорог Казахстана. На совещании с представителями компании, которая работает на участке «Калбатау – Кокпекты» по алматинской трассе, обсудили текущую ситуацию и проработали возможности для ускорения проводимых работ.

Мария Симонова