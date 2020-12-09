Против снежных заносов 

Перепады температуры и первые снегопады доставили немало хлопот устькаменогорцам. О содержании дорог и очистке улиц в зимнее время рассказал руководитель ТОО «Таза Өскемен» Тимур Екибасов.

Как сообщил Тимур Екибасов, для удобства работы дорожных организаций областной центр условно разделён на основные маршруты и районы. Например, главные магистральные улицы городского значения, такие как проспекты Н. Назарбаева и Сатпаева, улицы Бажова, Казахстан, имеют большую транспортную нагрузку. На них работают генеральный подрядчик и субподрядные организации, которые занимаются содержанием, ремонтом и строительством дорог. Это ТОО «Ремдор», «КК ПДУ», «Өскеменспецкоммунтранс», «КАДЭ» и «ДСУ-11».

– Для выполнения работ по зимнему содержанию дорог подготовлено 133 единицы снегоочистительной техники, – сообщил Тимур Екибасов. – Это 25 единиц автотранспорта с плужно-щёточным оборудованием, 20 грейдеров, 14 погрузчиков, 20 самосвалов, 35 тракторов с плужно-щёточным оборудованием, шесть МТЗ и два лаповых погрузчика. Есть специализированное оборудование – ручные снегопогрузчики, пять пескоразбрасывателей и другая техника. В период обильного снегопада на линию выходит более 55 единиц снегоочистительной техники, преимущественно с плужно-щёточным оборудованием, а также пескоразбрасыватели.

После расчистки проезжей части, рабочие расчищают подъездные карманы, посадочные площадки, подходы к пешеходным переходам. Для выполнения работ по удалению наката, колеи и расширению проезжей части на линию выезжают автогрейдеры. Так, подрядные организации заготовили 3000 кубических метров песка, 500 тонн противогололёдного материала и 850 кубических метров инертного материала.

По словам Тимура Екибасова, очистка территорий от снега производится по мере необходимости: выпал снег – дорожные службы выезжают на расчистку в дневное время, стараясь не препятствовать движению транспорта. В основном это три маршрута и центр. Однако дневные «уборки» менее эффективны, чем ночные. Автомобили мешают вести работу, кроме того, в плотном транспортном потоке затруднено движение.

– В первую очередь очищаются центральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, затем – второстепенные, – отметил Тимур Екибасов. – В очистке дорог мы ориентируемся на нормативы, действующие в Казахстане. А именно, на Закон РК «Об автомобильных дорогах» и классификатор по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений. На основании этих документов составлены договоры с подрядными организациями.

По правилам дорожные службы обязаны обеспечить проезд для транспорта после снегопада в течение трёх суток, прочистить и расширить проезжую часть. Иногда, чтобы не повредить дорожное покрытие, подрядчики, в основном на окраинах, оставляют снежный накат. Ведь грейдер – это тяжёлая техника, которая при неровности дороги может испортить асфальт.

– Есть упущения, но мы стараемся своевременно и качественно выполнять свою задачу, – говорит Тимур Екибасов. – Вывозим снег, не складируя на зелёной зоне, так как это ограничивает видимость для водителей.

Тимур Екибасов также отметил, что посыпка дорог осуществляется по необходимости. На постоянной основе контролируются участки, где имеются большие крутые склоны, например путепровод в районе Защиты, улица Комсомольская на КШТ.

Елена Пашке

Фото Ануара Тюлюбаева