Прольются «дожди» над полями

Кокпектинский район в регионе известен своим развитым аграрным сектором. К земле кокпектинцы относятся бережно, стремясь не оставлять бесхозными гектары, на которых можно вырастить хлеб и другие сельхозкультуры. К тому же, есть кому по весне их вспахивать и засевать.

В общей сложности, в районе зарегистрировано 1182 агроформирования, включая фермерские хозяйства. Они готовы год из года расширять свои посевные площади, но сталкиваются с проблемой нехватки поливной воды. Решить её призвана внедряемая в районе новая система мелиорации.

Суть новинки заключается в следующем. На полях устанавливаются передвижные поливные дождевальные установки. Визуально они напоминают аналогичные системы «Волжанка», «Фрегат» и другие, что широко использовались в своё время на полях. Главное их преимущество в том, что они могут имитировать дождь. При этом передвигаться по полям, орошать их, невзирая на возможные лёгкие косогоры и ложбины, достигать участков, которые недоступны для арычной воды. Таким образом, передвижные установки позволяют расширять регулярно орошаемые площади, а значит повышать их урожайность. За внедрение новой оросительной технологии взялись в известном ТОО «Елім-ай Кокпекті».

Неотъемлемой её частью являются гидросооружения, называемые аванкамерами. Это открытые объёмные накопители воды, они служат водозаборами, из которых питаются дождевальные установки. В настоящее время на землях товарищества в Кокпектинском районе построены две аванкамеры мощностью в 25 и 17 тысяч кубометров воды. Для того чтобы запасы не уменьшались из-за просачивания в грунт, дно и берега аванкамеры покрыты гидроизоляционным материалом – геомембраной. На берегу сооружений установлены мощные насосные станции.

Расскажем о принципе работы новой оросительной системы. Наполнение аванкамер производится из магистральных каналов, что проходят вблизи. Вода из аванкамер подаётся в передвижные дождевальные установки благодаря работе насосной станции. Имеющийся объём воды, его постоянное пополнение из магистрального канала позволяют системе работать бесперебойно. В результате, посевы культур насыщаются струями влаги искусственного дождя согласно агрономическим потребным нормам. Как было сказано выше, дождевальные установки, передвигаясь по полю, орошают самые недоступные для обычной арычной системы участки.

По информации начальника Кокпектинского производственного участка Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Каната Шотпанова, в настоящее время на полях «Елім-ай Кокпекті», что в селе Кокжаик, уже есть 10 дождевальных установок. Они позволили расширить поливные площади на 1500 гектаров.

В целом, в районе из имеющихся сельхозугодий к орошаемым относятся 16183 гектара. Кроме этого, есть лиманное орошение, которое представляет собой одноразовое, глубокое насыщение почвы влагой за счёт весенних паводковых вод. Им предполагается охватывать порядка 21 тысячи гектаров. Однако из-за постоянной засухи реально орошаются значительно меньшие площади. Таким образом, вопросы мелиорации для аграрного сектора района имеют первоочередное значение.

По информации Каната Шотпанова, серьёзный шаг для решения этой задачи был сделан в 2017 году. Речь идёт о капитальной реконструкции трёх магистральных поливных каналов. Первый из них – «Малый Буконь» протянулся на 6936 метров. Подвешенная (получившая возможность полива) к нему площадь составляет 1766 гектаров. Второй по величине канал «Ворошиловский»: его длина составляет 11400 метров, подвешенная площадь – 2077 гектаров. Самый крупный канал «Ақтоган», его показатели составляют соответственно 13000 метров и 2166 гектаров.

Длина новых магистральных поливных каналов составила 31336 метров, подвешенная площадь – 5959 гектаров. В результате реконструкции русла этих каналов были выложены бетонными плитами, отремонтированы шлюзы-регуляторы. Казалось, было сделано практически всё, чтобы без малого шесть тысяч гектаров земли получили стабильное орошение, которое неизбежно обернулось бы высокими гарантированными урожаями.

Однако природные катаклизмы не дали сбыться оптимистическим прогнозам, задуманным планам. Вот какие причины тому видят в профильном водоснабжающем предприятии «Казводхоз».

– Один из каналов питается из речки Кокпектинка, два других – горными ручьями и паводковыми водами, – поясняют специалисты. – Проблема в том, что из-за частой засухи, которая нас преследует в последние годы, уровень воды в реке снизился, и это уменьшило подпитку одного из трёх каналов. Такая же история с двумя другими. В результате, их наполняемость снизилась, как и реально орошаемая площадь. Она значительно меньше той, что предполагалась при сдаче в эксплуатацию трёх прошедших реконструкцию каналов. Имеющийся объём воды в них уже не позволяет использовать далее полив методом напуска, когда поле просто заливается водой. У нас нет таких огромных ресурсов влаги. Поэтому созрело решение о переходе на передовую оросительную технологию с аванкамерами и дождевальными установками.

В то же время, кардинально решить проблему запасов поливной воды для засеваемых кокпектинскими фермерами полей возможно, если построить водохранилище. В 2018 году в район приезжали представители Минсельхоза, которые на месте изучили особенности и возможности местной ирригационной системы и пришли к мнению, что водохранилище надо строить в верховьях реки Малый Буконь.

По мнению специалистов, оно сможет накапливать до 2,5 млн кубов воды. Этого объёма будет достаточно, чтобы впрок напоить в летний зной все местные поля. Подпитку гидросооружения возможно осуществлять из местных рек и за счёт паводковых вод. В районе очень надеются на положительное решение этого вопроса.

По информации отдела сельского хозяйства Кокпектинского района, в нынешнем году было посеяно 94,4 тыс. гектаров зерновых культур, 58 тыс. гектаров масличных, 0,101 тыс. гектаров овощей, 0,315 тыс. гектаров картофеля и 0,92 тыс. гектаров бахчевых культур. Осенняя страда на полях близится к завершению. Время подводить итоги и начинать готовиться к следующему полевому сезону. В ТОО «Елім-ай Кокпекті», невзирая на благосклонность «небесной канцелярии», над засеянными следующей весной гектарами прольются «дожди». Их обеспечат смонтированные в этом году передвижные оросительные установки, построенные аванкамеры. Новые передовые технологии уверенно входят в агропромышленный сектор региона, и этот процесс необратим.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Кокпектинский район