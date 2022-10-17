Профессиональная база для будущих госслужащих

В Восточно-Казахстанской области открылась Школа государственного служащего.

Школа действует на базе Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. По словам ректора вуза Мухтара Толегена, это уникальный проект, первая в Казахстане образовательная платформа эффективного лидерства и подготовки квалифицированных управленцев такого формата. Отметим, что подобный опыт имеется в США, Сингапуре, Австралии и Канаде.

– В Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил, что новому Казахстану нужны новые государственные управленцы. В связи с этим совместно с Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по ВКО мы открыли эту школу, которая станет профессиональной базой для будущих государственных служащих, – сказал Мухтар Толеген.

В настоящее время на занятия Школы госслужащего записались более ста студентов. Обучать их будут не только преподаватели ВКУ имени С. Аманжолова, но и специалисты областного департамента, имеющие опыт работы на госслужбе, а также сотрудники различных управлений. В ходе занятий ребятам расскажут об особенностях этой профессии, требованиях, обязанностях и целях.

– Для развития сферы государственной службы нам необходима талантливая молодёжь, которая свободна от стереотипов и по-другому мыслит, – обратился к студентам руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по ВКО Нурлан Еркебаев. – На сегодняшний день государственная служба – открытая сфера. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право участвовать в государственном управлении, поступить на государственную службу. Однако нужно учитывать определённые квалификационные требования, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

Студенты, завершившие обучение в Школе государственного служащего, получат соответствующие сертификаты. Этот документ даст им преимущество при поступлении на госслужбу.

– В соответствии с нынешними требованиями рынка труда в нашем университете создаются разные возможности для дополнительного образования. Одной из них является Школа государственного служащего. Она поможет сформировать у обучающихся управленческие и организационные навыки, – говорит студент специальности «Государственное и местное управление» Нурсултан Токанов.

К слову, во время мероприятия было организовано небольшое анонимное онлайн-анкетирование, в котором участвовали 90 студентов. Результаты показали, что свою профессиональную деятельность с государственной службой связывают около 70 процентов опрошенных. При этом 44,4 процента участников анкетирования точно знают, в каком именно государственном органе хотят работать после окончания университета. В любом случае, у ребят ещё есть время всё тщательно обдумать и принять решение по поводу своего будущего.

Добавим, первые занятия в Школе государственного служащего состоялись сразу после её торжественного открытия. Теперь студенты будут посещать их еженедельно.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова