Продукты по низким ценам

У жителей Аягозского района появилась возможность покупать продукты питания по низким ценам на еженедельных сельскохозяйственных ярмарках.

По мере роста цен на продукты питания местные исполнительные органы стараются повлиять на ситуацию. Поэтому на регулярной основе проводится работа по стабилизации цен и увеличению ассортимента продукции. По мнению руководства района, в рамках этой работы необходимо предоставить населению возможность приобретать по приемлемым ценам овощи и мясо.

По поручению акима Аягозского района Сеилбека Искакова, каждую субботу в районном центре проходят продовольственные ярмарки. На них крестьянские хозяйства и товарищества, представители личных подсобных хозяйств из сельских округов реализуют мясо, молочную продукцию и овощи по сниженным ценам.

Так, в минувшую субботу на городском рынке «Жаксылык» прошла очередная ярмарка сельскохозяйственной продукции. Сельхозтоваропроизводители райцентра, района постарались приятно удивить покупателей ассортиментом и ценами. В этот день, например, килограмм мяса крупного рогатого скота реализовывался по 1900 тенге, а килограмм баранины предлагали за 2000 тенге.

На прошлой неделе на сельскохозяйственную ярмарку из сельских округов Акшаули, Айгыз, Мамырсу, Мынбулак, Нарын, Карагаш было поставлено мясо шести голов крупного рогатого скота и десяти голов мелкого рогатого скота. Стоит отметить, что говядина и баранина, выставленные на прилавках на продажу, были проданы в первой половине дня.

– Эту сельскохозяйственную ярмарку на рынке «Жаксылык» местные жители ждут с нетерпением каждую субботу, – говорит руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оразбек Кеншиликов. – Проведение ярмарки, которую организуют сотрудники нашего отдела, непосредственно контролирует глава района. Правда, сейчас весь скот находится на дальних пастбищах, поэтому на рынках мяса маловато. Для того чтобы восполнить этот пробел, мы создаём специальный график и в соответствии с ним организуем ярмарки. И самое главное, всегда стремимся удовлетворить все потребности покупателей.

По словам Оразбека Кеншиликова, люди очень довольны, что появилась возможность покупать продукты питания по низким ценам.

– Я пенсионер, живу в районе 7 квартала, это далеко от центра города, – поделился житель Аягоза А. Алтыбаев. – Каждую субботу приезжаем на рынок «Жаксылык» и покупаем продукты по приемлемым ценам на сельскохозяйственных ярмарках, организованных руководством района. Хорошо, что здесь все продовольственные товары значительно дешевле. Это большая помощь пенсионерам. Хочу выразить слова благодарности и всем, кто причастен к организации и проведению этих ярмарок.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район