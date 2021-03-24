Продолжают нарушать

В Восточном Казахстане продолжают ежедневную работу мобильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер.

Так, 23 марта мониторинговая группа в Семее провела проверку на 301 объекте предпринимательской деятельности, в том числе мониторингом охвачены 276 объектов, входящих в «тепловую карту». Было выявлено три нарушения.

Еще одно нарушение ограничительных мер зарегистрировано в Риддере. Там за минувшие сутки проведено 5 рейдов, в ходе которых были посещены 75 объектов.

В других городах и районах области 23 марта при проверке объектов нарушений не выявлено.