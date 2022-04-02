Продольственный хаб: слово учёным

В Университете им. Шакарима прошла международная научно-практическая конференция «Трансформация АПК Казахстана в мировой продовольственный хаб: предпосылки и перспективы».

В работе конференции приняли участие учёные вузов Казахстана и России, представители национального аграрного и научно-образовательного центра, работники агропромышленного комплекса, специалисты пищевой и перерабатывающей отрасли.

В преддверии открытия международной научно-практической конференции участникам представили выставку-продажу продукции товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

– Тема этой научно-практической конференции действительно актуальна, – считает доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН Борис Ребезов. – Потому так важно обсудить первостепенные вопросы развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

По мнению профессора Университета им. Шакарима, доктора технических наук Айтбека Какимова, продовольственный хаб лучше всего фокусировать именно на базе Восточного Казахстана и будущей Абайской области. Здесь сосредоточены как растениеводческие, так и крупные животноводческие хозяйства, а также имеется разветвлённая сеть перерабатывающих предприятий сельскохозяйственной продукции.

Подробнее об этом читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Екатерина Гуляева

Фото из открытых источников

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