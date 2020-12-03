Проблема решена 

Многолетняя проблема Семея наконец нашла своё решение. Масштабная реконструкция находящегося в аварийном состоянии канализационного дюкера завершена.

Более полутора десятков лет наболевшим вопросом для города являлось аварийное состояние нижнего дюкера, расположенного в районе протоки Тихомировской. Через него сточные воды из районов тубдиспансера, больницы скорой медицинской помощи, жилых домов посёлка Энергетиков, Северного промузла и района 35-го квартала перекачивают на очистные сооружения.

Из-за опасности, которую он представлял, дюкер окрестили в народе «миной замедленного действия». И это не преувеличение. Прорыв ветхого канализационного дюкера мог обернуться крупной экологической проблемой. При негативном сценарии развития ситуации сточные воды хлынули бы в Иртыш, затопив города и посёлки, расположенные ниже по течению.

Этот многострадальный трубопровод был построен в 1990 году. Уже изначально опасение вызывало то, что из 820 метров 330 проложили по дну Иртыша. Было очевидно, что стальные трубы, из которых он был изготовлен, рано или поздно проржавеют и потребуют замены. Так и случилось. Уже через 10 лет в Семее получили первый тревожный сигнал.

В 1996 году при подводном обследовании состояния дюкера у протоки Тихомировской возникла необходимость укрепления дна Иртыша, по которому протянуты нитки дюкера, при помощи каменной наброски. Работы выполнили, однако к 2000 году промоина под дюкером образовалась опять. Её попытались заделать мешками с бетонной смесью на основе портландцемента. Но и это не помогло.

В 2002 году при обследовании технического состояния дюкерного перехода, произведенном водолазами ТОО «ПодводСтройСервис», под нижней ниткой дюкера вновь была обнаружена промоина. Вот тогда впервые и заговорили о том, что дюкер находится в аварийном состоянии и требуется серьёзный ремонт, чтобы предотвратить порыв трубопровода, наполненного сточными водами. Однако лишь к 2005 году в бюджете Семея нашлись средства на разработку технико-экономического обоснования требующейся реконструкции.

На разработку ПСД на основе проведённого технико-экономического обоснования понадобилось ещё три года. По подсчётам, стоимость реконструкции дюкера на тот момент составляла чуть более 548 млн тенге. Таких средств не нашлось. Время шло, и, как следствие, ситуация лишь усугублялась.

По официальным данным, последнее обследование производилось в августе 2011 года. Уже тогда эксперты оценили его техническое состояние как предельное. При этом водолазы подчеркнули, что за минувшие годы длина обнажённого участка трубопровода нижней нитки значительно увеличилась. Прежняя проектно-сметная документация по ремонту дюкера стала неактуальной. Из-за отсутствия средств работы откладывались, а их стоимость с учётом экономических реалий корректировалась и возрастала.

В итоге аварийному канализационному дюкеру потребовалась полная реконструкция. Размытое дно Иртыша, а также глубокий провис трубопровода могли в любой момент спровоцировать порыв. Следует подчеркнуть, что все эти годы местная исполнительная власть неоднократно предпринимала попытки решить давнюю и весьма болезненную проблему.

В сентябре 2018 года отдел ЖКХ и жилищной инспекции Семея подал очередную заявку на финансирование в областное управление энергетики и ЖКХ. В прошлом году была проведена реконструкция одной нитки трубопровода. В этом году проект полностью завершён.

– Заменены две нитки трубопровода через реку Иртыш. Произведён полный демонтаж старого трубопровода, подготовлена новая траншея. Работы проводились на правом берегу, в протоке, в островной части и непосредственно в русле реки, – говорит представитель ПК «Промстройавтоматика», начальник строительного участка Дмитрий Козырев. – Самая сложная часть – это русло реки, поскольку течение большое, возникали проблемы, но мы справились. Все работы выполнены. Восстановлен рельеф, на обоих берегах оборудованы защитные противоразмывные дамбы, укреплён левый берег. Установлены знаки для судоходства. Диаметр трубопровода составляет 720 мм, он выполнен из стали, трубы имеют двойную изоляцию. Пропускная способность дюкера обеспечивает 50 тысяч человек. По договору гарантия составляет два года, а вообще этот объект простоит ещё 25 лет.

Как отмечает руководитель городского отдела ЖКХ Амантай Утельбаев, дюкер имеет важное значение не только для города, региона и нашей республики, но и для соседних стран.

– В 2017 году на эти работы было выделено 1 270 млн тенге, – сообщил Амантай Утельбаев. – В процессе возникали и проблемные моменты. В частности, с перетяжкой нитей, но мы нашли оптимальный вариант решения вопроса. Дело в том, что под застройку попадали территории дачных участков, и были опасения, что порядка 10 домов должны пойти под снос. Но мы приняли техническое решение и всё сделали без проблем.

На сегодня подрядная организация берёт на себя ответственность за бесперебойную работу дюкера и в случае неполадок незамедлительно займётся их устранением. Объект передан в эксплуатацию ГКП «Семей водоканал».

Флора Левина

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Семей