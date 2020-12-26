Награждение

Признание заслуг 

26.12.2020
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Народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой присвоили звание «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области».

Награду нашей знаменитой землячкеуроженке посёлка Жангизтобе Жарминского районавручил аким ВосточноКазахстанской области Даниал Ахметов. 

– Сегодня было очень приятное и одновременно торжественное событие, – сказал глава региона. – В канун Нового года нашей прославленной землячке Розе Рымбаевой присвоено звание «Почётный гражданин ВКО». И я с огромным удовольствием вручил ей эту награду. 

Отметимчто накануне Роза Рымбаева выступила на финальном концерте в Семее, который стал завершающей точкой в праздновании 175-летия Абая Кунанбайулы. Певица подчеркнула, что малая родина для неё – место творческой силы. 

– Каждый год стараюсь начинать свою гастрольную и концертную деятельность именно с Восточного Казахстана, – поделилась Роза Рымбаева, – потому что это место моей силы и творческого вдохновениягде меня всегда посещает музаВзамен я дарю возможность людям наслаждаться музыкой и песнями. 

 Также наша знаменитая землячка побывала в обновлённом здании Ertis  kontsert .

 Она пообещала в будущем году порадовать восточноказахстанцев большой сольной программой в сопровождении симфонического оркестра ВКО и  оркестра народных инструментов. 

Татьяна Кравченко 

26.12.2020
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