Признание заслуг 

Народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой присвоили звание «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области».

Награду нашей знаменитой землячке, уроженке посёлка Жангизтобе Жарминского района, вручил аким Восточно—Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Сегодня было очень приятное и одновременно торжественное событие, – сказал глава региона. – В канун Нового года нашей прославленной землячке Розе Рымбаевой присвоено звание «Почётный гражданин ВКО». И я с огромным удовольствием вручил ей эту награду.

Отметим, что накануне Роза Рымбаева выступила на финальном концерте в Семее, который стал завершающей точкой в праздновании 175-летия Абая Кунанбайулы. Певица подчеркнула, что малая родина для неё – место творческой силы.

– Каждый год стараюсь начинать свою гастрольную и концертную деятельность именно с Восточного Казахстана, – поделилась Роза Рымбаева, – потому что это место моей силы и творческого вдохновения, где меня всегда посещает муза. Взамен я дарю возможность людям наслаждаться музыкой и песнями.

Также наша знаменитая землячка побывала в обновлённом здании Ertis kontsert .

Она пообещала в будущем году порадовать восточноказахстанцев большой сольной программой в сопровождении симфонического оркестра ВКО и оркестра народных инструментов.

Татьяна Кравченко