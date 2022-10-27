Есть чем гордиться

В преддверии Дня Республики наградили восточноказахстанцев, внёсших вклад в развитие региона и страны в целом. Памятными орденами и медалями отметили работников образования, культуры, предпринимательства, промышленности, медицины, общественных деятелей и представителей СМИ.

В Усть-Каменогорске прошла церемония награждения настоящих патриотов и профессионалов своего дела, которые своим трудом показывают достойный пример.

Орденом «Құрмет» отмечены Ербол Әбдіқалықов (директор ТОО «Сей-Нар», Усть-Каменогорск), Лариса Гречушникова (секретарь маслихата района Алтай), Валерий Касымбаев (глава крестьянского хозяйства «Пасека», Усть-Каменогорск), Айтбала Құмарова (член избирательной комиссии Уланского района), Ирина Лушпай (учитель КГУ «Школа-лицей № 11», Усть-Каменогорск), Алмасхан Сматлаев (первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области).

– После окончания института в 1992 году я пришла работать в 11-ю школу учителем химии, – рассказывает Ирина Лушпай. – Проработала в этой школе 30 лет, у меня педагогический юбилей. Самым большим достижением я считаю то, что в числе моих выпускников восемь кандидатов и один доктор химических наук. Мне приятно, что государство и общество оценило мою заслугу, вклад в образование. Очень рада, что работаю в школе и могу обучать современное поколение. Сегодня наше общество находится на такой стадии развития, когда знания и способности ребёнка определяют его будущее. Поэтому, как педагог, я прилагаю максимум усилий, чтобы дать детям возможность самореализоваться. Надо отметить, что государство обращает внимание на нужды образования. Два года назад в нашей школе оснастили кабинеты информатики, робототехники, физики и химии. Это современные цифровые лаборатории с электронными средствами мультимедиа, наглядными моделями, макетами. Дети в этом всём, кстати, разбираются порой лучше, чем учителя. Это идеальная среда обучения для них. Они с большим интересом приходят на уроки, и это способствует их успехам. Такой подход наиболее эффективен.

Ордена «Еңбек Даңкы» удостоились Бәтима Аринова (представитель пекарни ИП «Еркебаева», Уланский район) и Татьяна Назырова (представитель КГП «Таза Оскемен»).

За трудовые заслуги медали «Ерен еңбегі үшін» получили Сәуле Байгереева (главный врач областной больницы, Катон-Карагай), Руза Бердібаева (член избирательной комиссии 28 участка, Усть-Каменогорск), Ержан Дүсіпов (представитель крестьянского хозяйства «Дюсупова», район Самар), Оксана Королёва (воспитатель КГУ «Областная специализированная школа-лицей для детей, одарённых в области математики, физики, информатики»), Людмила Коряковцева (преподаватель хореографии КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных»), Қайрат Орұзбаев (работник Ульбинского металлургического завода), Серік Сагандықов (директор ТОО «Рулиха», Шемонаиха), Сергей Синельников (глава крестьянского хозяйства «Синельников», Уланский район), Екатерина Смирнова (тренер-преподаватель КГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва для одарённых детей в спорте»), Марина Степанова (учитель КГУ «Специальная школа-интернат № 7», Риддер), Николай Токарев (директор КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства»), Евгений Черкашин (директор ТОО «Издательский дом «Регион», Усть-Каменогорск), Ләйлім Шоқанова (главный врач областной больницы, Курчум).

Медалями «Шапағат» награждены Айнаш Мұстарапова (старшая медсестара Усть-Каменогорского Центра оказания специальных социальных услуг), Фатима Нагибаева (директор Школы-лицея города Алтай), Григорий Селиванов (глава крестьянского хозяйства «Берёзовское», Глубоковский район).

Почётными грамотами отмечены Тоқтарбай Даулетпаев (представитель крестьянского хозяйства по разведению маралов «Дамир», Катон-Карагай), Владимир Езенок (директор ТОО «Плодово-ягодный питомник», Усть-Каменогорск), Рахат Қажиекберова (врач областной больницы № 2, Тарбагатайский район), Күлімхан Нұржанова (руководитель ТОО «ОблШыгысЖол»), Бақыт Смагұлова (сотрудник Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината).

Награждённых поздравили аким ВКО Даниал Ахметов, а также аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

– Уважаемые земляки! Выражаю вам благодарность за ваш труд и заслуги. Благодаря вам и таким, как вы, наша область процветает. Желаю дальнейших успехов, достижений, жизненных сил. А мы в свою очередь поддержим ваши начинания, – поздравил награждённых Даниал Ахметов.

Лилия Дроздова