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«Приземлить» цены

06.11.2021
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По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, в областном центре с начала года выросли цены на морковь, картофель, капусту, лук, масло подсолнечное, куриное мясо, гречневую крупу и сахар.

В Восточном Казахстане на постоянной основе проводятся заседания региональных штабов по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Однако с начала текущего года индекс цен на товары в области выше среднереспубликанского показателя на 0,4 процента.

Как отметила заместитель руководителя управления предпринимательства Ольга Григорьева, в регионе ведётся мониторинг цен, предпринимаются различные меры по их стабилизации. Так, для стабилизации цен на муку, сахар, рожки, яйца и овощи в рамках «оборотной схемы» были предоставлены займы компаниям ТОО «Крупнофф», ТОО «Агрофирма «Приречное», ТОО «Semey Qus». Их продукция реализуется в торговых павильонах социально-предпринимательской корпорации «Ертіс» по фиксированным ценам в Усть-Каменогорске и Семее. Дополнительно через СПК «Ертіс» реализуется три тысячи тонн картофеля, свыше трёх тысяч тонн бакалейной продукции, 400 тонн моркови.

– С оптовыми реализаторами, сельскохозяйственными товаропроизводителями и торговыми объектами были заключены меморандумы о применении минимальной семипроцентной торговой надбавки. А для стабилизации цен на муку первого сорта, хлеба, подсолнечного масла, гречневой крупы между акиматом области и национальной компанией «Продкорпорация» заключён меморандум по сдаче зерна пшеницы в объёме 20 тысяч тонн, семян подсолнечника 9 тысяч тонн, гречихи 6 тысяч тонн, – отметила Ольга Григорьева.

В целом, по Восточному Казахстану действуют 44 социальных магазина и 465 социальных уголков, где основные социально значимые продовольственные товары продаются с применением минимальной торговой надбавки.

С предпринимателями региона проводится работа по разъяснению норм законодательства в части соблюдения размера предельной торговой надбавки, которая составляет не более 15 процентов от цены закупа.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

06.11.2021
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