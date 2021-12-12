Приведём в порядок свою планету

Ежегодный городской слёт волонтёров Семея в 2021 году посвятили 30-летию Независимости РК. Особое внимание на мероприятии уделили эковолонтёрству.

Добровольцы бывают разные. Одни помогают престарелым и людям с особыми потребностями, другие посвящают свободное время воспитанию детей и подростков, третьи делятся своими знаниями и опытом с молодёжью. Но есть особая категория волонтёров. Это те, кто, не жалея сил и времени, делает всё, сохраняя природу, чтобы будущие поколения могли наслаждаться чистым воздухом, прозрачными реками и озёрами и гулять по шумящим листвой лесам и рощам.

Уже более десяти лет ОФ «Центр семьи» является организатором и идейным вдохновителем ежегодных форумов и слётов волонтёров, которые раз за разом объединяют людей разных возрастов, людей с чувством высокого долга и активной гражданской позицией.

К реализации инициатив «Центра семьи» присоединили свои сердца сотни и даже тысячи семейчан. Целые коллективы школ, детских садов, колледжей, больниц и других организаций с удовольствием откликаются на призыв общественников. В этом году в городе также было реализовано большое количество интересных и, безусловно, полезных экологических акций и проектов. Дети и взрослые учились правильно сортировать твёрдые бытовые отходы и даже зарабатывали на сдаче вторсырья, выращивали сосенки на подоконниках и помогали работникам резервата в питомниках, с увлечением работая в школьных лесничествах. Многие помогали очищать улицы и парковые зоны от скопившегося мусора. Были и другие, не менее интересные проекты. Семейские волонтёры стали одними из самых активных участников республиканской акции «Экоасар», программы «Моя экошкола жизни» и городского конкурса «Город в цветах».

Благодаря активному сбору макулатуры эковолонтёрами школ на выплаченные средства от ТОО «Семей Тазалык» были приобретены продуктовые наборы для нуждающихся семей.

– Волонтёрство даёт много возможностей, позволяет по-новому посмотреть на себя и мир вокруг, научиться чему-то, приобрести новые знакомства. Добровольцами становятся не из-за финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта, – считает президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева.

Неудивительно, что именно в этом году главными героями Слёта волонтёров стали те, кто искренне любит свой город, вносит вклад в экопросвещение и воспитание, стремится поменять экомышление, учит навыкам сбора твёрдых бытовых отходов, высаживает деревья, разбивает цветники при домовых территориях.

– Наши школы являются лидерами в республике по созданию методической копилки по эковоспитанию. Авторские наработки, вебинары учителей СОШ № 3, школы им. Аймаутова, СОШ № 49, детских садов № 15, «Ажар», «Ертостик», мини-центров «Бакыт», «Арман» популярны в системе просвещения страны, – отметила Жанна Жибраева.

Огромную работу в деле экопросвещения проводит коллектив детского биологического центра. Здесь активно внедряются в практику зелёные технологии – капельное орошение, установление солнечных панелей, светодиодное освещение, которые наглядно демонстрируют детям и взрослым выгодное и экономичное расходование ресурсов на нужды человека.

– С огромным удовлетворением отмечаем установку теплицы с капельным орошением в доме инвалидов, который финансово поддержало ТОО «РОП». Кроме того, там же мы открываем комнату экотерапии. Ранее такая комната была открыта в доме престарелых в Бородулихе, – поделилась общественница.

Большую работу по формированию экологического мышления, дружелюбного и бережного отношения к природе проводят краеведы города, среди которых Ольга Исаева, Павел Жуков, Наталья Рыкова, представители НПО Людмила Михайлова и Марат Сасанов. Недаром некоторые из них были удостоены высшей признательности общества – голубой ленты и почётного звания «Алтын жүрек» («Золотое сердце»). Впрочем, на слёте грамотами и благодарственными письмами были отмечены несколько десятков эковолонтёров города. Будем надеяться, что в будущем количество защитников окружающей среды и просто добровольцев будет только увеличиваться.

Софья Соболевская

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