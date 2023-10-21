Приватизируй это

В Правительстве поддержали инициативу по приватизации арендного жилья без права выкупа.

Отметим, что власти Восточно-Казахстанской области также выступали с этим предложением. Озвучена информация была и в ходе приёма главы региона Ермека Кошербаева граждан по личным вопросам. Председатель Общественного фонда «Защита прав детей-сирот» Лариса Швец рассказала о том, что выпускники детских домов получали квартиры в рамках государственной программы «Нұрлы жер», жильё является арендным и его нельзя приватизировать. Так как эта тема актуальна для многих казахстанцев, в Правительстве обратили внимание на этот вопрос. И дело сдвинулось с мёртвой точки.

Министр промышленности и строи-тельства Канат Шарлапаев рассказал, что вопрос приватизации арендного жилья без права выкупа обсуждается в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», который в данный момент находится на рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

– На презентации у Премьер-министра были одобрены соответствующие проекты заключений Правительства Казахстана, – отметил Канат Шарлапаев.

При этом условия и механизм приватизации арендного жилья будут определяться на подзаконном уровне. После принятия изменений в законодательство будут проработаны конкретные условия выкупа таких квартир либо домов.

Кроме того, Канат Шарлапаев рассказал о том, что сейчас более 230 тысяч граждан Казахстана, которые состоят в очереди на получение жилья от государства, не соответствуют требованиям законодательства. Как показал анализ, 96,1 тыс. очередников имели жильё за последние пять лет, а у 91,4 тысячи граждан место регистрации (прописка) не совпадает с регионом, где они состоят в очереди. 29 тысяч вообще не имеют прописки, а 15,6 тысячи очередников числятся умершими.

– Чтобы построить справедливое общество, крайне важно довести помощь от государства действительно нуждающимся гражданам. Поэтому в очереди на жильё должны стоять исключительно люди из этой категории, – подчеркнул министр.

Мария Симонова