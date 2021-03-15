Приоритеты мясного производства

В Уланском районе презентовали масштабный экспортно ориентированный сельскохозяйственный проект с большим, предусматривающий создание большого количества рабочих мест.

Как отметили в акимате Уланского района, основные направления социально-экономической политики отражены в государственных и региональных программах и направлены на реализацию приоритетов и поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Сельское хозяйство, в частности животноводство, очень бурно развивается как в регионе, так и в районе, внедряются новые эффективные методики. Вместе с тем на постоянной основе возникает необходимость новых подходов и совершенствования этого сектора.

Так, в сёлах Айыртау, Уланское и Новая Канайка состоялась предварительная презентация проекта возможного строительства нового животноводческого комплекса свиноводческого направления.

Проект будет носить название «Строительство вертикально-интегрированного мясоперерабатывающего комплекса, включающего в себя комбикормовый завод мощностью 184 тысячи тонн в год, селекционно-генетическую ферму мощностью 20 тысяч голов в год, три товарные фермы мощностью 40 тысяч голов в год и мясоперерабатывающий завод мощностью 39 тысяч тонн в год на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области». Его инвестором выступает частная компании EcoMeatVostokLtd под руководством Аюхана Ногаева. Общая стоимость проекта составляет 249 млн долларов США. Срок реализации – 2021–2024 годы.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

По информации акима Уланского района Рената Курмамбаева, целью строительства такого объекта станет развитие экспортного потенциала мясной продукции, достижение целевой доли на рынке готовой продукции Восточно-Казахстанской области.

– Проект направлен на развитие экспортного потенциала, ориентированного на азиатские рынки и удовлетворение спроса населения на охлаждённое мясо восточных и центральных регионов Казахстана, – подчеркнул он. – Также проект позволит увеличить экспортные возможности страны за счёт производства высококачественной, конкурентоспособной продукции на современном автоматизированном энергоёмком оборудовании.

Проект предусматривает увеличение производительности труда и создание 1 746 постоянных рабочих мест, увеличение поступлений в республиканский и местный бюджеты, создание смежных производств, таких как логистика, упаковка и другие виды деятельности.

ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

Стоит отметить, что сельское хозяйство является главным драйвером социально-экономического развития Уланского района. Бюджет развития района по сравнению с 2019 годом вырос на 61 процент.

– Если в 2019 году реализовано 10 инвестиционных проектов на сумму 2,3 млрд тенге, то в 2020 году реализовано 30 проектов на сумму 3,7 млрд тенге, – уточнил спикер. – Сумма средств, выделенных на текущий ремонт объектов, выросла в 11,4 раза, в 2019 году составила 220,0 млн тенге, а в 2020 году увеличились до 2,5 млрд тенге.

По словам руководителя района, в прошлом году в основных показателях направлений экономики наблюдалась положительная динамика роста. Объём валовой продукции сельского хозяйства составил 49,3 млрд тенге с ростом на более чем 110 процентов. Объём строительных работ увеличился на 191 процент и составил 14,1 млрд тенге. Собственный товарооборот увеличился на 107,2 процента (9,8 млрд тенге). Объём привлечённых инвестиций составил 15,1 млрд тенге (рост на 147,7%). Сумма налогов, поступивших в местный бюджет, увеличилась на 102,4 процента и составила 1,7 млрд тенге.

Индекс физического объёма составил 100,4 процента. Произведено 46,9 тыс. тонн мяса с темпом роста 104,2 процента, молока – 74,5 тыс. тонн, или 109 процентов (1096 кг на 1 голову), яиц – 25,8 тыс. штук, или 101,2%. Всего в 2020 году на развитие сельского хозяйства, в том числе животноводства, выделено 1,8 млрд тенге и 231,2 млн тенге – на растениеводство. Субсидии на возмещение расходов, понесённых при инвестиционных вложениях, составили 323,6 миллиона тенге.

НУЖНЫ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Вместе с тем руководство страны уделяет особое внимание развитию производства сельскохозяйственной продукции. В 2018 году в Казахстане стартовала программа развития мясного животноводства до 2027 года, в рамках которой постоянной работой будут обеспечены свыше 400 тысяч человек.

По данным учёных, среди стран Центральной Азии, входящих в состав СНГ и ЕврАзЭС, Республика Казахстан является лидером по производству мяса скота и птицы. Наша страна производит 1100 тысяч тонн мяса в год в убойном весе. Это примерно в 10 раз выше, чем в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

Мясная отрасль Казахстана длительное время развивалась в основном за счёт расширения существующих основных производственных фондов.

Согласно официальным данным, в Казахстане насчитывается 171 активное мясоперерабатывающее предприятие, 20 из которых требуют модернизации, также необходимо строительство новых предприятий. Мощности переработки составляют 260 тыс. тонн, загруженность – 38 процентов. Перерабатывается около 100 тыс. тонн мяса, доля переработки составляет 12 процентов.

По мнению экспертов, строительство мясоперерабатывающего комплекса в Уланском районе придётся очень кстати. Новые мощности позволят поднять экономику района и области на качественно новый уровень, появятся новые рабочие места.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Уланский район