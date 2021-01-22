Приняты правила использования пенсионных средств для покупки жилья в Казахстане

В Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулов зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 21 января 2021 г., вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Для использования единовременных пенсионных выплат заявитель должен получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открыть личный кабинет, через него подать заявку на открытие специального счета.

Открыть спецсчет можно и другим способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора. После этого надо заполнить электронное заявление с указанием номера спецсчета, цели использования средств, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.

Единовременные пенсионные выплаты можно использовать для:

1) полного расчета по гражданско-правовым сделкам, связанных с приобретением жилища в собственность по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии в жилищном строительстве или при заключении договора о передачи доли в многоквартирном жилом доме в соответствии с законодательством о долевом участии в жилищном строительстве, а также для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство);

2) внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

3) получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) по системе жилищных строительных сбережений;

4) приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;

5) частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.

Как говорится в документе, использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий могут и те, у кого уже есть в собственности недвижимость. При недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат допускается использование собственных средств. Нельзя покупать жилье у супруга (-ги) или близких родственников.

Перепродавать жилье нельзя течение пяти лет за исключением:

1) реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества»;

2) реализации недвижимого имущества по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

В первом случае сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату залогодержателем на специальный счет получателя, отрытый у уполномоченного оператора в течение пяти рабочих дней. Затем сумму перечислят в ЕНПФ. Это требование распространяется только на ипотечные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность.

С полным текстом Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан можно ознакомиться на официальном сайте МИИР РК.

Использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных – для казахстанцев одно из ожидаемых нововведений нового года. Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

23 декабря 2020 года в Парламенте приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

Отметим, буквально вчера депутат Мажилиса РК Аманжан Жамалов в ходе пленарного заседания нижней палаты Парламента попросил ускорить принятие необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений.

kazinform.kz