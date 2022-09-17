Приняты поправки в Конституцию

Парламент Казахстана на совместном заседании палат после рассмотрения в двух чтениях принял поправки в Конституцию страны.

Как напомнил министр юстиции РК Канат Мусин, законопроект разработан в соответствии с политическими инициативами Главы государства, а также по предложению депутатов Парламента.

Проект закона предусматривает внесение изменений в пять статей и дополнение одной статьей. Поправки состоят из трёх блоков.

«Глава государства в своём Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября текущего года обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента и предложил установить ограничение мандата Президента.

Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов. Иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному Президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок. В этой связи проект закона содержит положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания», – пояснил министр.

По его мнению, предложенная конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования, функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

«Как и предлагали депутаты, ограничение мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания будет применяться к лицам, избранным Президентом на семилетний срок после вступления в силу настоящего проекта закона», – отметил министр.

Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся срока полномочий Президента и ограничения по его переизбранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий Президента. Таким образом, норма об ограничении мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Кроме того, внесены поправки относительно переименования столицы Республики Казахстан из Нур-Султана в Астану.

«Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому с учётом общественного мнения данное предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан», – напомнил Канат Мусин.

Также проектом закона предусмотрено увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда.

«Таким образом, предусмотренные в рамках проекта закона конституционные новеллы позволят в полной мере реализовать политические инициативы Главы государства и предложения депутатов, что задаст совершенно новые стандарты политической системы», – заявил министр.

kazpravda.kz