Примите к сведению

Представители Департамента государственных доходов по ВКО рассказали об изменениях в налоговом законодательстве РК, которые начали действовать с 1 января 2023 года.

Как проинформировала руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по ВКО Гульмира Сабралимова, в 2022 году было принято несколько важных поправок в Налоговый кодекс, которые вводятся с текущего года.

По её словам, со стороны государства принимаются все меры для поддержки бизнес-сообщества, в том числе путём внесения в налоговое законодательство изменений, которые направлены на улучшение положения налогоплательщиков.

– Своевременное и качественное информирование налогоплательщиков о вносимых изменениях в налоговое и таможенное законодательство является одной из основных обязанностей органов государственных доходов, – отметила спикер.

В частности, введён единый платёж индивидуального подоходного налога и социальных платежей с доходов работников, начисленных работодателем. Внесены изменения в части использования функционала по выдаче чека, декларирования доходов физическими лицами и в ряд других пунктов Налогового кодекса РК.

К примеру, по налогу на транспорт в статье 494 Налогового кодекса полностью исключён пункт 3, пункт 4 изложен в новой редакции (вводится в действие с 1 января 2023 года). Эти поправки предусматривают единый срок уплаты налога на транспортные средства за фактический период владения. Это сделано для упрощения получения государственной услуги путём исключения обязанности уплаты налога и (или) погашения налоговой задолженности при снятии с регистрационного учёта транспортных средств.

Напомним, с 1 января 2023 года начали действовать несколько важных поправок в Налоговом кодексе РК. Например, повышены ставки платы за цифровой майнинг, сбора для международных перевозчиков и налог на добычу полезных ископаемых для недропользователей на твёрдые полезные ископаемые. Изменения коснулись и специальных налоговых режимов, а также налогообложения дивидендов.

Ерик Абитов