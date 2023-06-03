Пример лидерства

Восточно-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Алтай Кульгинов.

Вице-премьер посетил ряд объектов в Усть-Каменогорске, среди которых центр настольного тенниса, музей исламской культуры в мечети «Халифа Алтай», ВКТУ им. Д. Серикбаева и другие. Также Алтай Кульгинов провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с потенциальными участниками государственного проекта «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам будут выдаваться кредиты под 2,5 процента годовых сроком на пять-семь лет.

В ходе совещания заместитель Премьер-министра РК отметил, что область по некоторым показателям занимает лидирующие позиции, а положительный опыт можно и нужно внедрять и в других регионах Казахстана. В частности, это касается трёхуровневой программы обучения врачей, согласно которой уже несколько сотен наших специалистов повысили свою квалификацию в лучших клиниках мира. Глава региона Даниал Ахметов рассказал, что в этом году в Восточном Казахстане готовы начать строительство 36 медучреждений в сельских населённых пунктах в рамках выполнения поручения Главы государства.

На встрече с населением было отмечено, что в регионе есть ряд прорывных проектов в агропромышленном секторе, которые требуют финансирования из республиканского бюджета. Один из таких – это строительство птицефабрики яичного направления. Кроме того, необходимо оказывать поддержку сельчанам по проекту «Ауыл аманаты», чтобы не только обеспечить занятость населения, но и дать возможности для развития сервисного бизнеса в районах ВКО. Более подробно о ходе рабочей поездки заместителя Премьер-министра РК Алтая Кульгинова читайте в следующем номере газеты «Рудный Алтай».

Дарья Штейн