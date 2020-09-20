Прикрепляемся и не болеем!  

В регионе стартовала ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам. Восточноказахстанцы могут сами выбрать, в каком медучреждении им обслуживаться.

Для того чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикреплённых пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. Это позволит медикам при необходимости посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии.

Об этом на прошедшем брифинге сообщили руководители областных филиалов республиканского центра электронного здравоохранения и фонда социального медицинского страхования Шынар Ашырбаева и Галымжан Абилов.

– Кампания проводится каждый год, для того чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику, если их что-то не устраивает, а у частных медучреждений – получить заказ на обслуживание населения в следующем году, – пояснил Галымжан Абилов.

Прикрепившись к медорганизации до 15 ноября, граждане начнут получать в ней медицинскую помощь с 1 января 2021 года. При этом до 31 декабря 2020 года продолжат обслуживаться в поликлиниках, к которым прикреплялись ранее.

Как отметил спикер, кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС.

– Осуществить прикрепление можно тремя способами. Первый – непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. Второй способ – прикрепиться онлайн через портал электронного правительства либо в ЦОНах с помощью ЭЦП. При успешной операции гражданину выдаётся уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации, – отметила Шынар Ашырбаева.

Непосредственно в поликлинике могут прикрепиться пенсионеры, инвалиды, опекуны инвалидов с детства, определённые законом опекуны или попечители, патронатные воспитатели, осуждённые, отбывающие срок в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

– На сегодняшний день остаются неприкреплёнными к организациям ПМСП более 27 тысяч жителей области. Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, им рекомендуется проверить свой статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП, – сообщила Шынар Ашырбаева.

Она также отметила, что граждане могут прикрепиться к медорганизации не только в период кампании, но и в случае переезда на другое место жительства, а также если в поликлинике произошли какие-то изменения.

В случае если гражданин не захочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо.

Напомним, независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право на гарантированный объём бесплатной медпомощи. Для плановой госпитализации, приёма узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе ОСМС.

Свой статус застрахованности, а также список доступных для прикрепления поликлиник можно узнать на портале электронного правительства и на сайте Фонда

www.fms.kz.

Бахыт Сарсембаева