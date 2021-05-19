Рухани жаңғыру

Прикосновение к творчеству Абая

19.05.2021
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В регионе определили победителей областного этапа XXII республиканских Абайских чтений среди учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Участники чтений состязались в шести номинациях: «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» – конкурс чтецов по произведениям Абая Кунанбайулы, «Абайдың қара сөздері» – конкурс чтецов по «Словам назидания», «Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары» – конкурс чтецов по произведениям Шакарима Кудайбердиева, Акылбая Абайулы и Магауии Абайулы.

Также в программу вошли конкурс на лучшее исполнение песен и кюев Абая и Шакарима «Көңілім әнді ұғады», конкурс авторских произведений собственного сочинения: стихотворений, песен, кюев «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» и конкурс эссе «Ұлылар әлемі».

В онлайнчтениях участвовали 107 конкурсантовпобедителей районных/городских этапов. Оценивало творчество ребят компетентное жюри, в состав которого вошли известные учёные из ведущих вузов УстьКаменогорска, Семея и Нур-Султана.

Призёрами стал 41 учащийся. Они были награждены дипломами. Остальным вручили сертификаты.

Первое место в шести номинациях заняли Меруерт Мынбаева (Жарминский район), Аяулым Мейрамханкызы (Аягозский район), Ажар Гайса (Семей), Ерасыл Таев (Тарбагатайский район), Аружан Токтасынова (Аягозский район), Елнар Камбаргали (Риддер), Амина Серикказинова (Аягозский район).

Победители областного этапа представят ВКО на XXII республиканских Абайских чтениях.

Баян Аскар

19.05.2021
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