В Усть-Каменогорске началась неделя детской и юношеской книги – ежегодное мероприятие, объединяющее и детей, и взрослых.

Это настоящий праздник для любознательных читателей и работников библиотек. Не осталась в стороне и Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.

Так, библиотекари посетили КГУ «Городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба» и провели для особенных детей час детского фольклора «Поиграй со мной».

– Из волшебного «литературного сундучка» юные читатели узнали, что одним из жанров детского фольклора является игровой фольклор, – подчеркнула директор библиотеки Гульнара Кадырова. – Это одно из богатых наследий, способствующее приобщению детей к духовным ценностям, традициям народа. Наверное, мало кто в детстве не играл в прятки или в считалки!

Также сотрудники библиотеки познакомили особенных детей с различными играми, а главное – подняли им настроение. Ребята повеселились от души, с большим интересом принимали участие в играх: «Біз де», «Сақина салу». Особенно им понравилась казахская игра «Ұшты-ұшты», в которой участники проявили свою смекалку и активно отвечали на вопросы.

Кроме того, весёлые приключения в Стране Чтения продолжились увлекательным мастер-классом для «Читаюшек» и «Нечитаюшек» по поиску лучших книг для юных читателей библиотеки. Помогал в этом учёный гусь Гагатыч, который живёт в спецбиблиотеке и знаком с каждой книгой. Его девиз «Научился сам, научи друга!».

– Безусловно, Международный день детской книги – это один из наших любимых праздников, потому что интерес к чтению закладывается в самые юные годы, – добавила Гульнара Кадырова. – И мы прилагаем все усилия, чтобы дети и молодёжь полюбили читать.

Ева Ким