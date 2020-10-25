Прийти, услышать и понять 

Соцработник с четырнадцатилетним стажем Айгуль Тоганбаева из Курчумского района считает, что представители её профессии должны обладать двумя обязательными качествами – быть добрыми и хорошо знать психологию человека.

С этим мнением едва ли кто поспорит: такая у соцработников миссия. На попечении нашей героини пятеро одиноко проживающих женщин, которым по достижении возрастного порога потребовалась социальная помощь. Кем они были до выхода на пенсию? Как выяснилось – почтовым работником, стоматологом, учителем, медсестрой и бухгалтером.

Соцработник приходит к ветеранам дважды в неделю. Один раз она делает уборку в доме. В числе других функций с учетом сельских особенностей – заносит в дом воду и уголь (там, где это требуется). Один раз в год соцработник помогает сделать косметический ремонт в доме, побелить и покрасить. Сходить в магазин за продуктами или лекарствами, оплатить счета за комуслуги, сделать денежный перевод, измерить давление или температуру – всё это также входит в функции соцработника. Но больше всего одинокие престарелые люди нуждаются в общении.

– Стараюсь разговаривать со своими подопечными, – говорит Айгуль Тоганбаева, – на самые разные темы. Знаю, что им это очень нужно.

На работу в социальную службу приходят при разных обстоятельствах. Айгуль прежде 15 лет трудилась бухгалтером. Затем еще несколько лет работала в разных организациях на различных должностях. Что важно – 14 лет труда в качестве соцработника дали ей немало: она стала лучше разбираться в людях.

Вместе с нашей героиней навестили одну из её пяти подопечных – Валентину Логинову. Она рассказала, что 38 лет работала медицинской сестрой. Большая часть из этого периода – в инфекционном отделении. Так случилось, что на старости лет осталась в доме одна. Её сыновья живут далеко, и женщине необходима социальная помощь.

По информации заведующей отделением оказания социальной помощи одиноко проживающим престарелым территориального центра социального обслуживания районного акимата Салтанат Ботабаевой, только в её отделении трудятся 26 соцработников. Из них 10 – в Курчуме, остальные в самых разных точках района. На их попечении находится сто одиноко проживающих ветеранов.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район