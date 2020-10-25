Любовь к жизни творит чудеса! 

Социальные работники делают подчас незаметную, но такую важную работу. Нередко люди этой профессии становятся для одиноко проживающих ветеранов и инвалидов единственным связующим звеном с внешним миром.

Наша героиня – Екатерина Сорина – родилась в Усть-Каменогорске, причём по символическому совпадению, практически накануне своего профессионального праздника, который ежегодно отмечается в Казахстане в последнее воскресенье октября.

– После окончания педучилища не смогла найти работу воспитателя, – вспоминает Екатерина. – Пошла работать официантом. Почти 17 лет трудилась в сфере общественного питания, приобрела большой опыт общения с людьми.

Обогатить навыки взаимодействия в различных ситуациях позволила последующая работа продавцом.

Поэтому, когда ей предложили попробовать свои силы в качестве социального работника, с радостью согласилась. Ей всегда было интересно общение, она внимательно слушала рассказы о судьбах людей, о том, чем они живут, о чём мечтают.

Сейчас в «активе» Екатерины шесть подопечных. Это пожилые люди, имеющие непростые судьбы и к тому же многочисленные серьёзные заболевания. Все они по-настоящему дороги нашей героине, потому что она не только сумела найти общий язык с каждым из них, но и стать другом – верным, искренним, готовым всегда прийти на помощь.

– Я ухаживаю за инвалидом первой группы Таисией Прокофьевной Минаевой, – говорит Екатерина Сорина. – Она прожила нелёгкую жизнь. Из-за перенесённого в детстве полио-миелита не могла ходить без костылей. Но при этом получила две специальности – швеи и бухгалтера. В 25 лет добилась направления на работу, переехала в наш город из маленького посёлка Акмолинской области. Много лет Таисия Прокофьевна трудилась на молокозаводе. В возрасте 73 лет, несмотря на все невзгоды, она по-прежнему остаётся жизнелюбивым и радостным человеком. И таких примеров немало!

Также Екатерина заботится о Нонне Александровне Слукиной 1936 года рождения, которая много лет отдала работе в лаборатории УМЗ и даже занимала руководящие посты. После перенесённого тяжёлого недуга, женщина стала с трудом обслуживать себя, ей потребовалась помощь социального работника.

– Это активный человек, общественник, всегда увлечённо интересующийся чем-то новым, – рассказывает Екатерина. – Так, в свои 84 года Нонна Александровна освоила навыки работы на компьютере, самостоятельно оплачивает коммунальные услуги через интернет, отправляет СМС. Но по-прежнему одна из самых главных проблем таких, как она, людей – дефицит общения.

К сожалению, не многие из людей этой категории могут позволить себе смартфон, чтобы подключить WhatsApp или Skype и общаться со своими знакомыми, родственниками. Немало и тех, кто хотел бы получить возможность слушать аудиокниги, ведь читать их на бумажном носителе им уже трудно. Единственное развлечение – телевизор. Но чаще его включают для фона, чтобы звенящая в доме тишина не была такой невыносимой.

– В мои обязанности входит уборка, покупка продуктов и лекарств, помощь при принятии ванны, ведь многие пожилые люди боятся поскользнуться и получить увечья, – подчеркнула Екатерина. – В бытовом плане помогать совсем несложно. Также сопровождаю их во время похода в больницу, в различные инстанции. Но больше всего они ценят возможность выговориться. Для них это значит очень многое. Когда я разговариваю с ними, не перестаю удивляться жизненному опыту, оптимизму и мудрости людей этого возраста.

Свои профессиональные обязанности Екатерина выполняет легко и с радостью. Старается уделить каждому побольше внимания. Но у неё всегда остаётся время и на своих родных и близких. Маме Екатерины 72 года, она очень активная, любит рыбалку и путешествия. Старшему сыну 29 лет, дочери – 13, младшему сыну – девять. В свободное время Екатерина любит рисовать, читать, готовить.

– Желаю всем людям золотого возраста сохранить любовь к жизни! – говорит Екатерина Сорина. – Это чувство творит настоящие чудеса.

Ева Ким