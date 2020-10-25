Лечит заботой и вниманием

Валентина Бояринова из посёлка Алтайский более 20 лет трудится социальным работником. Даже выйдя на пенсию, она осталась предана своей профессии.

Наверное, каждый человек боится одиночества, а тем более одинокой старости. И от этого, к сожалению, никто не застрахован. Бывает, тот, кто всю жизнь отдал работе, заботе о других, только на склоне лет осознал, что забыл о личной жизни, не создал семью и теперь остался на склоне лет один на один со своими проблемами. В такие моменты надёжной опорой, связующей ниточкой с этим миром становится социальный работник.

«МОИ ПОДОПЕЧНЫЕ – САМЫЕ ЛУЧШИЕ»

Социальный работник – профессия, которая требует немало физических и эмоциональных затрат. Работать в этой сфере непросто, ведь далеко не каждый способен разделить чужую боль, сопереживать, поддерживать, предоставляя при этом полный набор социальных услуг. Поэтому большинство из социальных работников выбрали эту профессию исключительно по зову души и сердца.

Валентину Тимофеевну подопечные преклонного возраста ждут как самого дорогого гостя. Сейчас она обслуживает восемь одиноких и одиноко проживающих пенсионеров в возрасте от семидесяти лет, некоторые из них имеют инвалидность. У каждого – своя жизненная история, свой характер и привычки. Их социальный работник ласково называет «мои бабушки и дедушки».

– Они у меня самые лучшие и каждый из них – близкий мне человек, – рассказывает Валентина Бояринова. – Отношусь к ним с большим уважением и любовью, как к своим старшим и мудрым наставникам. У нас никогда не возникает никаких разногласий. Мои ветераны меня многому научили: умению решать трудные жизненные задачи, лучше понимать людей. А самое главное, я научилась ценить каждый прожитый день и радоваться ему.

За время работы с пенсионерами у социального работника сложились очень тёплые, доверительные отношения. Как можно оставить своих подопечных? Как от них оторваться? – удивляется соцработник. Поэтому даже во время отпуска не забывает про них, часто звонит и по возможности заглядывает в гости.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Рабочий день социального работника начинается с девяти часов утра, а заканчивается в пять часов вечера. Но иногда приходится навещать подопечных и в выходные, и ночью – они могут позвонить в любое время, ведь ситуации бывают разные.

Поход в магазин за покупками или за лекарствами в аптеку, оплата по счетам за коммунальные услуги, уборка квартиры и необходимая работа по дому, огороду, приготовление пищи, стирка и глажка белья – вот далеко не полный перечень услуг, которые предоставляет наша труженица. Приходится заниматься и бумажной работой: помогать оформлять пенсию, субсидии, льготы. Но женщина выполняет свои обязанности не по тарифу, а на совесть, как для себя.

В официальном списке социальной помощи нет услуги под названием «Выслушать всё, что наболело». Но без этого не обходится ни один визит к подопечным. Многим пожилым людям, кроме как соцработнику, излить душу попросту некому.

МИССИЯ – ПОМОГАТЬ

Но ещё сложнее бывает морально. Сколько людей – столько и характеров. Пенсионеры тоже успевают прикипеть душой к своему соцработнику настолько, что тяжело переживают, когда он уходит на больничный, в отпуск. Не признают даже временной замены, звонят в центр социального обслуживания, требуют только «своего» социального работника.

Конечно, чтобы заслужить такое отношение к себе, надо добросовестно и с любовью работать не один год, быть терпеливым, внимательным, добрым, уметь поддержать добрым словом, поднять настроение, чтобы пожилой человек понял, что он по-прежнему нужен окружающим, осознал себя полноправной личностью.

Среди главных трудностей профессии Валентина Тимофеевна называет погодные условия, особенно в зимнее время. Её подопечные живут в разных уголках посёлка. Когда на улице мороз и дороги завалены снегом, километровые расстояния приходится преодолевать пешком.

– Социальный работник – сложная профессия, – делится Валентина Бояринова. – Нужно обладать такими качествами, как милосердие, человеколюбие, отходчивость, доброта, ответственно относиться к своим обязанностям и уметь слушать своих подопечных. Поэтому среди социальных работников нет случайных людей.

Женщина, достигнув пенсионного возраста, поняла, что оставить своих подопечных не в силах. Ведь они стали для неё родными.

– Заниматься социальной работой – благородное дело, – говорит Валентина Тимофеевна. – Конечно, люди всегда благодарят, но я не для этого работаю. В первую очередь делаю это по зову души.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район