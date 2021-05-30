Пышные, горячие баурсаки, да еще и с пылу с жару! Это просто объедение! Молодые мамочки, подопечные Дома мамы в Семее, накормили всех гостей вкуснейшими баурсаками, приготовленными на открытом огне. Так отметили в Доме мамы свой шестой день рождения.

Сюда, в Дом мамы, приходят девушки самого разного возраста. Чаще всего студентки, оторванные от семьи, которые даже толком жизни ещё не видели. Здесь под крылом координатора Дома мамы в Семее Айнагуль Нуртазиной они оттаивают душой и… учатся быть настоящими женщинами: очаровательными, красивыми, умелыми и хозяйственными.

– За все шесть лет, что существует Дом мамы в Семее, мы ни разу не покупали хлеб в магазине. Всегда печём его сами. Хлеб, булочки, баурсаки – главные продукты на любом столе. А ведь к нам часто приходят мамочки, которые вообще не умеют готовить. Вот и учимся быть хозяйками, чтобы в доме пахло хлебом, уютом и теплом. Из такого дома не уйдет ни один мужчина! – пошутила Айнагуль Нуртазина.

А ещё молодые мамочки постигают народные традиции и обычаи. Поэтому здесь каждому малышу в 40 дней делают обряд 40 ложек, прокалывают уши девочкам, а когда малыш совершает первые шаги, проводят обряд тусау кесу. Ну и, конечно, все вместе отмечают народные праздники.

Надо сказать, что праздник горячего баурсака в Доме мамы стал одной из традиций этой большой и дружной семьи. Обычно его проводят на Наурыз или в День единства народа Казахстана, но из-за ограничительных мер любимый праздник пришлось отложить на неопределённое время. А тут такой повод: шесть лет со дня открытия Дома мамы в Семее!

Поставили пышное тесто, развели огонь под огромным казаном и позвали близких друзей: активистов казахского культурного центра «Айша биби» Дома дружбы, представителей Затонского отдела полиции, социального работника поликлиники № 6, спонсоров и журналистов.

– Мы хотим не только отметить день рождения, но и напомнить горожанам, что, несмотря на пандемию, Дом мамы работает и оказывает помощь женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Фонд «Ана үйі» существует с 2013 года. В 17-ти городах республики работает 22 Дома мамы. И за эти годы была оказана помощь свыше пяти тысячам женщин по всей стране, а значит, спасены от сиротства столько же новорождённых и детей младшего возраста, от которых вполне могли отказаться эти мамы, которым в тот момент были необходимы помощь и поддержка, – отметила Айнагуль Нуртазина.

Праздник получился удивительно тёплым и по-домашнему уютным. Несмотря на 35-градусную жару, все гости и хозяйки дома вместе с детьми собрались вокруг пышущего казана, с восторгом наблюдая, как мамочки-красавицы, облачившись в национальные наряды, вместе с апашками с большим мастерством пекли на открытом огне баурсаки, которые с удовольствием уплетали за обе щёки и дети, и взрослые.

Пышные, вкусные, румяные – ну как же устоять перед таким соблазном?!

Софья Соболевская

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Семей