Право быть счастливыми 

Казахстан присоединился к движению организации инклюзивного образования относительно недавно. По информации вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой, на сегодняшний день эти условия были созданы в 1882 детских садах и 4507 общеобразовательных школах республики.

«В Законе РК «Об образовании» введена норма, где родители детей вправе выбирать место обучения ребенка – в обычной или специальной организации образования – с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации (далее – ПМПК). В целях предоставления коррекционно-развивающей помощи в стране функционируют 75 ПМПК, 187 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 14 реабилитационных центров. Помимо этого, в общеобразовательных школах действуют более 70 кабинетов поддержки инклюзивного образования, где оказывается психолого-педагогическая поддержка детям с особыми образовательными потребностями», – пояснили в Министерстве образования и науки РК.

РАБОТАТЬ ЕСТЬ НАД ЧЕМ

На первый взгляд, сделано уже немало. Но если оценить результаты в масштабах всей страны, то становится очевидным, что развитием инклюзивного образования занимаются лишь отдельно взятые школы и детские сады. А это значит, что Закон «Об образовании» пока только декларирует право законных представителей выбирать любой детский сад и школу для ребенка. На деле же родители вынуждены искать в своём городе детские сады и школы, где бы не только согласились принять особенного ребенка, но и действительно с ним занимались по утверждённой методике. В сельской местности об этом даже не мечтают. И дети, в лучшем случае, остаются на домашнем обучении.

«ТОЧЕЧНАЯ» ИНКЛЮЗИЯ

Почему внедрение инклюзивного образования так пробуксовывает? Ответ на этот вопрос мы нашли у самих педагогов и родителей детей с особыми педагогическими потребностями, заглянув в одну из школ Семея.

Первой общеобразовательной школой, занявшейся внедрением инклюзивного образования в Семее, стала СОШ № 20. По словам её директора Розалины Рахимовой, к этому шагу педагогический коллектив подталкивала сама жизнь.

– Так сложилось, что с самого создания школы в 1909 году в ней учились воспитанники разных детских домов. Кроме того, школа расположена на городской окраине, где всегда жили семьи работников местных фабрик и заводов, а сейчас большинство местного населения составляют малоимущие или неблагополучные семьи, в которых очень мало внимания уделяется развитию и образованию детей. Педагоги школы неоднократно замечали, что среди учеников регулярно встречались дети, которые не могли усвоить даже минимальный объем знаний, который требует Государственный стандарт образования РК. И установить причины отставания ребят мы тогда были не в силах, – отметила Розалина Рахимова.

Педагоги считали эти проблемы следствием так называемой социально-педагогической запущенности у учащихся. Но проблемы с памятью и развитием речи проявлялись и у детей, живущих во вполне благополучных и любящих семьях. Истинную причину установили логопеды и дефектологи: задержка психического развития или дефекты речи у детей могут возникнуть в результате генетических или приобретенных заболеваний, нервных потрясений, невнимания взрослых и даже состояния окружающей среды. Значит, дети не виноваты в том, что им трудно усвоить стандартную школьную программу. Необходимо создать в школе особые, комфортные условия обучения, и тогда ребята смогут проявить себя.

В 2013 году в СОШ № 20 Семея были открыты первые инклюзивные и коррекционные классы, где вместе с обычными школьниками среднее образование получали дети с задержкой психического развития и общими нарушениями речи.

По словам педагогов, они продвигались наугад, разрабатывая новые учебные программы для инклюзивных и коррекционных классов. Не хватало знаний, практического опыта, материально-технической базы…

Но энтузиазм учителей был вознагражден: в 2017 году на базе школы был создан ресурсный центр по инклюзивному образованию в Семее. Сейчас в СОШ № 20 обучаются 88 ребят в возрасте от 5 до 16 лет с особыми педагогическими потребностями как в инклюзивных, так и в коррекционных классах.

– На самом деле проблем в развитии инклюзивного образования на базе обычной средней школы более чем достаточно. Во-первых, не хватает материально-технической базы. Детям этой категории ежедневно необходимо готовить массу наглядного материала: яркие красивые картинки, карточки с рисунками, тексты с иллюстрациями и многое другое. А в условиях обычной школы на окраине подготовка этих наглядных материалов – огромная роскошь. В школе всего два принтера, и лишь один из них – цветной, – отметила заместитель директора по инклюзивному обучению СОШ № 20 в Семее Жулдыз Кабаева.

ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ

Другая, не менее важная проблема – повышение квалификации самих педагогов, работающих с детьми, которым требуется особое внимание и забота. По мнению Розалины Рахимовой, пришла пора педагогическим колледжам и вузам в учебные планы подготовки учителей всех специальностей вносить методику преподавания предмета в инклюзивных и коррекционных классах. Сейчас таких специалистов, прошедших специфическую подготовку, в современной казахстанской школе просто нет.

– Мы сами готовим свои педагогические кадры. Приглашаем специалистов ПМПК, логопедов, дефектологов, опытных педагогов и делимся опытом друг с другом. И за эти годы накопился солидный материал, которым мы готовы поделиться с коллегами. Потому что искренне считаем, что для развития инклюзивного образования необходимо целое движение среди школ, педагогических коллективов. Без горячего желания работать с детьми с особыми педагогическими потребностями, без энтузиазма педагогов и поддержки родителей вообще ничего не сдвинется с места, – искренне считает Розалина Рахимова.

И жизнь доказывает справедливость этих слов. В Семее за последние несколько лет в разных районах города на базе общеобразовательных школ стали открываться инклюзивные классы для детей с самыми разными заболеваниями.

– Смысл инклюзии как таковой – это социализация ребенка с особыми педагогическими потребностями в обществе. Опыт нашей школы огромен. И это стало поводом для того, что к нам стали массово обращаться родители детей, которые проживают в разных районах Семея. Но мы не можем превратиться в спецшколу. Это противоречит самим принципам инклюзивного обучения. Наоборот, нужно открывать инклюзивные классы повсеместно, в любой школе, где есть в этом потребность. А для этого необходимо тесно работать с детским коллективом самой школы, с родителями, с семьями, проживающими в микрорайоне. Это помогает своевременно выявить ребят с задержкой развития. А значит, вовремя оказать им помощь, – говорит руководитель ресурсного центра по инклюзивному образованию в Семее.

О проблеме подготовки педагогических кадров для работы в инклюзивных классах в общеобразовательных школах говорят и на уровне Министерства образования и науки РК. Так, по словам Шолпан Кариновой, с 2012 года на базе АО «НЦПК «Өрлеу» были открыты курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию для учителей школ. За последние три года эти курсы окончили более 3 тыс. педагогов. В 2020 году намечено переобучение еще 1200 учителей.

«Проблема с дефицитом педагогических кадров, работающих с детьми с особыми педагогическими потребностями действительно существует. И поэтому ведется активная работа по увеличению количества слушателей курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию. Кроме того, предусмотрено создание ресурсных центров на базе вузов, которые будут служить площадкой для повышения квалификации педагогов», – отметили в Министерстве образования и науки РК.

РОДИТЕЛИ, ОТКРОЙТЕ СВОИ СЕРДЦА

Далеко не всегда удается наладить контакт и тесное сотрудничество именно с родителями детей с особыми педагогическими потребностями. Опыт показывает, что взрослые предпочитают закрыть глаза на проблемы в развитии своего ребенка, даже если об этом говорят педагоги.

– Родители перестали общаться с детьми, даже с самыми маленькими. Они предпочитают отвлечь внимание ребенка мобильным телефоном в любой ситуации. Неудивительно, что в прошлом году у нас было всего четыре ребенка в инклюзивной группе, а сейчас мы выявили уже 18 человек. И есть ещё кандидаты на прохождение ПМПК, – отметила логопед КГПК «Ясли-сад № 10 «Бал булак» в Семее Елена Погорелова.

По словам специалистов, именно дети страдают от того, что родители не приняли их особенности в развитии. В силу различных причин, которые не зависят от малыша, он не справляется с объёмом школьных заданий. Тогда родители предпочитают найти школьнику репетитора, а не логопеда или дефектолога.

– Репетиторы в данном случае не помогут. Здесь требуется комплексная коррекция развития ребенка по индивидуальной программе. С ним регулярно должны работать логопед, дефектолог и другие специалисты. А если нет рекомендаций специалистов ПМПК, мы по собственной инициативе не можем направить ребенка к ним на занятия, – поясняет Жулдыз Кабаева.

Другое дело, когда мамы и папы осознанно помогают ребёнку. Тогда он делает заметные успехи. И даже есть вероятность, что со временем малыш догонит своих сверстников и будет переведён на обучение по обычной школьной программе.

ИНКЛЮЗИВ ВО ВСЁМ

Впрочем, инклюзия в современном обществе требуется не только в образовании. Председатель ОО «Центр творчества детей и молодёжи «Исток» в Семее Людмила Михайлова считает, что социализация необходима на всех уровнях жизнедеятельности.

Эта общественная организация с 2010 года тесно работает с детьми и взрослыми, страдающими задержкой психофизического развития и психофизическими патологиями. В большинстве своем это ребята, которые вообще были признаны необучаемыми.

А это равносильно приговору. Дети автоматически обречены жить в четырёх стенах, и их мир ограничивается семьей и очень узким кругом родных и знакомых. Поэтому так важно не только дать им образование, но и научить жить в условиях современного общества.

– В Алматы работает проект для молодёжи из числа воспитанников медико-санитарных учреждений со слабой степенью умственной отсталости. Они живут в условных семьях по 10–12 человек и учатся всему, что должен знать взрослый член семьи. Их отправляют в магазин за продуктами, учат готовить пищу, убирать дом, стирать бельё, работать на огороде, помогать соседям. Есть даже собственное кафе, где всю работу делают участники проекта: от закупа продуктов и чистки овощей до обслуживания клиентов. Вот это исключительные условия для социализации в обществе, – считает Людмила Михайлова.

Со своими подопечными семейские общественники тоже реализуют немало интересных социальных проектов. Например, в течение двух лет они были участниками уникального «Инклюзивного театра» на базе молодёжного театра «Четыре стены».

– Ребята были просто очарованы театром. Они раскрылись, потянулись за своими сверстниками, почувствовали свою востребованность. Но потом пришло горькое чувство разочарования, когда проект закончился. Было трудно объяснить, почему им запрещают ходить на репетиции, почему они стали не нужны. Поэтому хотим сами создать свою театральную студию, где бы ребята занимались вместе с родителями, – отметила координатор Центра творчества детей и молодежи «Исток» Галина Голубенко.

Театр – творчество для избранных, а вот организовать инклюзивный лагерь летнего отдыха для детей – по силам любому. То, что обычные ребята быстро находят язык со своими «особенными» сверстниками, в Семее убедились на собственном опыте. Детям понадобилось всего три дня и небольшая беседа об особенностях развития подростков, чтобы все преграды между ними рухнули и возникла крепкая дружба и взаимопонимание.

– Учёба, зубрёжка, обязательные домашние задания и контрольные работы – все это важно и нужно для детей. Но всё же для инклюзии лучше всего использовать игру. Это естественное состояние для любого ребенка. В процессе игры они больше узнают друг друга, стираются грани, особенности развития и другие различия. Все равны, все одинаково счастливы. Вот поэтому я думаю, что важно внедрять не только инклюзивное образование в школах и детских садах, но и на уровне культурно-массовых, спортивных мероприятий и кружков в организациях дополнительного образования, – считает Людмила Михайлова.

Екатерина Гуляева

Семей