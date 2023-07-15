Правильные акценты

В Тарбагатайском районе основной акцент в работе делают на улучшении показателей экономического развития, благосостоянии населения. Важную роль в этом играет создание оптимальных условий для оказания квалифицированной медицинской помощи и качественного образования.

Об этом сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций аким Тарбагатайского района Дархан Жоргекбаев. По его словам, на реализацию комплексного плана социально-экономического развития Тарбагатайского района предусмотрено 6,9 млрд тенге. Кроме того, из различных финансовых источников дополнительно выделено 768,5 млн тенге. Помимо средств из бюджета аким района отметил вклад меценатов-земляков.

Из 36 новых медицинских центров, которые будут построены в области, девять возведут в Тарбагатайском районе. В текущем году планируется возвести шесть таких центров. Кроме того, будет проведён капитальный ремонт медпунктов в посёлках Куйган и Тауке.

В целом, в сфере здравоохранения Тарбагатайского района будет профинансировано 11 проектов на сумму 1,7 млрд тенге.

– Развитие сельской медицины – одно из основных направлений нашей работы, ведь это позволяет повысить уровень качества жизни населения, – подчёркивает Дархан Жоргекбаев. – Чтобы выполнить поставленные задачи, районную больницу оснастили цифровой системой PACS стоимостью 118 млн тенге, цифровым флюороаппаратом, приобретённым за 36 млн тенге. Кроме того, приступили к работе востребованные узкие специалисты – массажист, логопед-дефектолог, ЛОР-врач, реабилитолог, травматолог.

Также в районном центре действует частная лаборатория, что очень удобно для местных жителей. Теперь не нужно отправляться в областной центр, чтобы сдать анализы. В стационарном отделении открыли койко-места для реабилитации пациентов после перенесённых тяжёлых травм и инсульта. Установлен аппарат аудиологического скрининга, он позволяет проводить раннюю диагностику слуха у младенцев. Планируется ещё получить аппарат ЭКГ для детей, пока идут конкурсные процедуры.

– В ближайшее время в районной больнице появится аппарат КТ, – продолжает Дархан Жоргекбаев. – В этом году в больнице впервые начали проводить фиброколоноскопию под наркозом, на сегодняшний день обследование прошли 105 человек, из них 32 жителя Аксуатского района области Абай. Таким образом, мы планируем развивать медицинский туризм, оказывать высококачественную медицинскую помощь всем обратившимся сельчанам.

По словам Дархана Жоргекбаева, помимо строительства новых медицинских объектов, средства направят и на другие важные проекты. В частности, проведут капитальный ремонт внутренних систем отопления, канализации, водоснабжения здания районной больницы. Тендерные процедуры уже завершены, начался процесс заключения договора.

Параллельно идут положительные изменения и в сфере образования района. В текущем году запланирована реализация 18 проектов на 1,4 млрд тенге, 14 из которых – бюджетные.

– В рамках этих проектов в селе Шенгелди будет построена школа на сто мест, в школе-лицее имени Билялова сделают капитальный ремонт, а также обновят мебель и ограждение. Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт в образовательных учреждениях сёл Манырак и Тугыл, текущий ремонт в школах сёл Шорга, Жана-

аул, Жамбыл. В детском саду «Балауса-балғын» также будет проведён текущий ремонт. Все эти проекты бюджетные, – отметил Дархан Жоргекбаев.

Вместе с тем, по его словам, в рамках внебюджетных проектов в селе Карасу построят новый детсад, а в школе откроют новый кабинет робототехники. Средняя школа им. Абая села Акжар будет оборудована по стандарту NIS, в школе села Куйган обновят материально-техническую базу.

– Начаты работы по переоборудованию школ в сёлах Жанааул, Жетиарал, Куйган. Также планируем построить новые школьные здания там, где они не соответствуют стандартам. Ещё одним вопросом является завершение строительства и ввод в эксплуатацию учреждения образования в селе Тугыл. Таким образом, планируем решить проблему загруженности. Проект будет реализован в 2024–2025 годах, – заключил аким района.

В завершение Дархан Жоргекбаев отметил, что в дальнейшем рассматриваются возможности строительства Дворца школьников и открытия нового колледжа в селе Акжар.

Альмира Нуртаева