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Поздравление акима Восточно-Казахстанской области

08.03.2021
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Милые, дорогие наши женщины! 

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! 

Всем лучшим мы обязаны женщине, потому что она является Матерью и проводником жизни в этот мир. Поэтому мы связаны с вами всю свою жизнь. Вы наполняете этот мир своей красотой, согреваете его нежностью и несёте в себе созидательную энергию. Только вы способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях. 

Все слова признательности, которые вы слышите в эти весенние дни, – свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте и любви – всему, что стоит за гордым и нежным словом «женщина». 

Вы наравне с мужчинами добиваетесь успехов во всех сферах жизни и вносите огромный вклад в развитие и процветание страны. Именно вы сохраняете и передаёте новому поколению незыблемые ценности единства многонационального народа, согласия и мира в обществе.   

Дорогие наши женщины! Желаю вам любви, здоровья, душевной гармонии и весеннего настроения. Мира и благополучия вашим родным и близким. Пусть всегда вас окружают внимание и доброта, а ваши яркие улыбки озаряют этот мир. 
С праздником! 

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области 

 

08.03.2021
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