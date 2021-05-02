Праздник

Поздравление акима Восточно-Казахстанской области с праздником Пасхи

02.05.2021
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Дорогие восточноказахстанцы, сердечно поздравляю с праздником Пасхи!
Этот светлый праздник олицетворяет самые высокие духовные ценности, объединяет миллионы людей, наполняет сердца любовью и радостью, вдохновляет к совершению добрых дел, состраданию и милосердию.
Сейчас, в условиях связанного с распространением коронавирусной инфекции, призываю встретить праздник дома в кругу близких и родных. Это необходимо для нашей с вами безопасности, защиты жизни и здоровья.
Желаю всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, добра и счастья!
Мира и процветания вашим семьям!
02.05.2021
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