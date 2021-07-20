Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с праздником Курбан айт

Уважаемые восточноказахстанцы!

От всей души поздравляю всех мусульман со священным праздником Курбан айт!

В нашей стране первый день Курбан айта является выходным днём и отмечается как особый праздник.

Курбан айт – это праздник добра и милосердия. В эти дни каждый человек в меру своих возможностей оказывает помощь нуждающимся и старается дарить радость окружающим.

Этот праздник является частью национальной культуры и играет огромную роль в укреплении межнационального и межконфессионального согласия. Он был и остаётся одной из основ взаимоуважения и дружбы в обществе.

Курбан айт воспитывает высокие нравственные и гуманистические идеалы, общие для всех мировых религий, и учит наше подрастающее поколение духовности, чистоте, терпимости, доброте и милосердию.

Дорогие жители Восточно-Казахстанской области, в этот священный праздник желаю вам здоровья, счастья, мира и процветания! Пусть в этот день будут исполнены все ваши пожелания! С праздником Курбан айт!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области