Праздник

Поздравление акима ВКО  Даниала Ахметова с Днём защитника Отечества

07.05.2021
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Дорогие восточноказахстанцы! 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником воинской славы Казахстана, объединяющим все поколения нашей страны. Наши батыры с честью и доблестью во все времена стояли на страже спокойствия и процветания родной земли. 

Верой и правдой в армейских рядах служат восточноказахстанцы. Вместе со своими соотечественниками с момента образования суверенного Казахстана они возложили на себя благородную миссию – обеспечение национальной безопасности страны. В этот праздничный день от лица всех жителей нашей области благодарю вас за нелёгкий труд, мужество и отвагу.  

Ваша твёрдость духа, сплочённость и преданность долгу – пример истинного патриотизма. Страна гордится такими сынами. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия.  

 Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области 

07.05.2021
16

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