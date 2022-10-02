Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём учителя

Уважаемые земляки!

В первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают люди, без которых невозможно представить нашу жизнь, – учителя. Именно они знакомят нас с миром знаний, становятся проводниками и порой помогают сделать правильный выбор и ответить на вопрос: «кем быть?». Учитель – это не просто профессия, это почётная миссия, потому что педагогами становятся по призванию, по зову души и сердца. Каждый помнит своего первого учителя, потому что именно они, взяв нас за руки, показали, насколько интересен и многогранен мир вокруг.

Сегодня качественное среднее образование – это ключ к конкурентоспособности государства, и педагоги Восточного Казахстана делают всё возможное, чтобы модернизировать процесс обучения, сделать его более интересным и познавательным. Со своей стороны мы организуем курсы повышения квалификации, реализуем программу полиязычия, оснащаем школы самой современной техникой и литературой. В регионе полностью ликвидировано трёхсменное обучение, и каждый год строятся школы, которые соответствуют всем стандартам образовательных учреждений. Только в этом году в эксплуатацию введут четыре новых учебных заведения в сельской местности. Наши дети занимаются в комфортных условиях и буквально с младшей школы имеют возможность прикоснуться к миру IT-технологий, занимаясь робототехникой и мехатроникой. Но без любви педагогов к детям, к профессии, к знаниям всё это не имело бы никакого значения. Я от всей души поздравляю всех учителей с профессиональным праздником и желаю успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия. С Днём учителя!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области