Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём столицы

Дорогие восточноказахстанцы!

Поздравляю вас с общенациональным государственным праздником – Днём столицы!

6 июля 1994 года Парламент страны, который в то время именовался Верховным Советом, принял Постановление № 106 «О переносе столицы Республики Казахстан». Вновь 6 июля, но уже 1996 года аналогичное решение приняло Правительство.

На основании решений высших органов законодательной и исполнительной власти Президент Нурсултан Назарбаев 20 октября 1997 года подписал Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». А 10 декабря Акмола была официально объявлена главным городом государства.

Такова хронология одного из важнейших событий в истории независимого Казахстана.

Сегодня столице исполнилось 24 года. По меркам человеческой жизни, это уже серьёзный, «состоявшийся» возраст. Но для истории человечества это всего лишь миг, зарождение чего-то нового.

Нур-Султан продолжает цвести и вдохновлять граждан всей страны на новые свершения, но теперь он является самодостаточным субъектом экономики, который сам зарабатывает и сам себя обеспечивает. Столица подаёт пример и помогает развиваться другим городам.

В этот день вместе с нами праздник отмечает идейный вдохновитель и главный архитектор столицы, основатель Республики Казахстан, Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Желаю Елбасы счастья, долголетия и крепкого здоровья.

С праздником, казахстанцы, с Днём столицы!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области