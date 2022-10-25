Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём Республики

Уважаемые восточноказахстанцы!

25 октября наша страна отмечает национальный праздник – День Республики! Эта дата имеет большое значение в истории становления нашего суверенного государства, и придание ему статуса национального праздника – важный шаг на пути нового этапа развития страны. С 2001 по 2009 годы 25 октября отмечался как государственный праздник.

Хочу напомнить, что именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о суверенитете Казахстана. В документе впервые были закреплены такие принципы государственности как целостность, неделимость и неприкосновенность территорий, развитие культуры народов Казахстана и их языков, укрепление национальной самобытности. И, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на первом заседании Национального Курултая, «это был первый шаг нашей страны на пути к независимости».

Со дня принятия Декларации о суверенитете наша страна сделала серьёзное движение вперёд в социально-экономическом развитии. Казахстан стал одним из ведущих государств в Центральной Азии. Мы не на словах, а на деле показали, что такое «многовекторность» во внешней политике и стали образцом единства и солидарности многонационального общества внутри одной страны.

В свою очередь, Восточный Казахстан – это флагман республики в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве и социальном секторе. Об этом говорят и основные показатели региона.

Я убеждён, впереди нас ждут ещё большие достижения, при условии, что каждый казахстанец будет осознавать свою долю ответственности в деле построения справедливого государства и благополучного общества. Уверен, это событие станет очередным показателем того, что каждый житель нашей страны не безразличен к судьбе своего государства, своей Родины!

Дорогие восточноказахстанцы, от всей души поздравляю вас с Днём Республики Казахстан! Желаю мира и благополучия. Здоровья, счастья и гармонии в каждом доме. Успехов и процветания нашему общему дому Республике Казахстан!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области