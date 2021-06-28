Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём работников средств массовой информации

Дорогие журналисты и работники медиасферы!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём работников средств массовой информации!

Ваша профессия – одна из самых значимых и востребованных в современном мире. Сегодня благодаря развитию высоких технологий любая информация распространяется в обществе в считанные секунды. Поэтому именно от вашего профессионализма и оперативности зависят полнота, объективность и достоверность картины происходящего в регионе.

Журналисты Восточно-Казахстанской области – это талантливые люди, благодаря которым граждане ежедневно получают актуальную и интересную информацию, знакомятся с экспертными оценками и комментариями специалистов по самым актуальным вопросам.

Особую признательность хочется выразить ветеранам журналистики. Сегодня формат деятельности средств массовой информации претерпел заметные изменения, однако крепким фундаментом в их работе остаются заложенные вами традиции.

В этот праздничный день желаю работникам медиа постоянного творческого поиска, вдохновения, а также успешной реализации новых идей и проектов. Убеждён, что и впредь вашими спутниками на профессиональной стезе останутся честность, принципиальность и высокое чувство гражданской ответственности. Мира вам, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области