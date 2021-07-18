Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга!

Благодаря усилиям многих поколений горняков, трудовых династий металлургов в Восточно-Казахстанской области были созданы мощные производственные комплексы, настоящие флагманы отечественной индустрии, которые внесли огромный вклад в промышленное и инфраструктурное развитие нашей страны!

Горное дело, металлургия – основа экономики Восточного Казахстана. Символично, что старт программе форсированной индустриализации Лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был дан именно в нашей области. А Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал наш регион индустриальной гордостью Казахстана. И в этом есть заслуга каждого из вас!

Ваша профессия всегда почётна и является одной из самых уважаемых. Она требует полной самоотдачи, преданности своему делу, смелости и стойкости.

Пусть ваши лучшие идеи воплощаются в металле! Пусть ваша закалённая выдержка помогает преодолевать жизненные трудности, а огонь, который горит в душе каждого металлурга, не погаснет никогда!

Уважаемые металлурги! Желаю вам высокопрочного здоровья, мира и добра, семейного благополучия и непрерывной разливки радости на протяжении всей жизни, успехов вам в нелегком труде!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области