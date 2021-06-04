Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём государственных символов Республики Казахстан

Дорогие восточноказахстанцы!

Поздравляю всех с Днём государственных символов Республики Казахстан!

Флаг, Герб и Гимн Казахстана отражают национальный дух и историю, олицетворяя государственность и независимость нашей страны. Как отметил Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Чувство Родины, гордость за свою страну начинается с уважения к её символам. Поэтому государственные символы – это предмет национальной гордости». 4 июня 1992 года навсегда останется в нашей истории и в памяти народа как день рождения новой государственной символики. Сегодня символика нашей Родины узнаваема во всём мире, что вызывает гордость за свою страну, воспитывает чувство патриотизма. Уверен, что благодаря сплоченности, великой силе нашего народа, Казахстан будет процветать.

В этот праздничный день желаю мира и согласия, счастья и благополучия в каждый дом.

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области