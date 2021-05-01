Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём единства народа Казахстана

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём единства народа Казахстана. Это праздник дружбы и единства народа нашей многонациональной страны!

С первых дней Независимости Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев уделял большое внимание сохранению мира на нашей земле. Благодаря этому сегодня мы стали примером согласия и сплочённости для многих стран. Именно Казахстан стал территорией мира, где под единым шаныраком живут в дружбе более 150 национальностей.

Весомый вклад в укрепление отечественной модели межнационального согласия вносит созданный Лидером нации уникальный общественный институт – Ассамблея народа Казахстана.

Этот праздник даёт нам возможность осознать, что независимо от убеждений, национальной и религиозной принадлежности, все мы – граждане Казахстана, и именно в нашем единстве сила и залог успеха страны. Мы сильны дружбой нашего многонационального народа!

В этот весенний день примите самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира и веры в лучшее! Пусть ваши сердца наполняются радостью, а в каждом доме, в каждой семье царят благополучие, мир и достаток!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области