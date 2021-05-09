Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днем Победы
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Днём Великой Победы!
9 Мая — это день нашей общей памяти. Это праздник тех, кто победил фашизм, возрождал страну из руин, кто по достоинству заслужил славу, почёт и уважение.
Чем дальше в прошлое уходят годы войны, тем сильнее осознаётся бессмертный подвиг наших отцов и дедов, во всём величии раскрывается могучая сила братской дружбы народов и слава бойцов, отстоявших свободу. Великая сила единства проявилась не только на полях сражений. Беспримерный подвиг во имя Победы совершили и труженики тыла.
Из 180 тысяч восточноказахстанцев, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений 83 тысячи. Память о них навсегда в наших сердцах.
109 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 24 стали полными Кавалерами орденов Славы.
9 тысяч награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Уважение к вам – в сердце каждого из нас. Низкий поклон вам за мирное небо над головой. С глубоким почтением мы склоняем головы перед вами!
Желаю вам долгие годы оставаться в строю победителей, сохранять всегда бодрость духа и хорошее настроение!
Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области