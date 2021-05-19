После меня будет чисто

Экологическая акция «Бір өзен – бір тағдыр» прошла в районе Алтай.

Отметим, что мероприятие, организатором которого является Молодёжный ресурсный центр района Алтай, направлено на очистку берегов водоёмов от мусора, а также воспитание экологической культуры и привлечение внимания общественности к вопросам бережного отношения к природе.

В рамках акции волонтёры очистили берег водоёма на Аллее независимости в Алтае от пластиковых бутылок и прочего хлама. К сожалению, как отмечают участники экологического мероприятия, в этом году территория была буквально завалена мусором.

– Нужно помнить, что после отдыха на природе следует забирать мусор с собой, – подчеркнула директор Молодёжного ресурсного центра района Алтай Майина Лисовцова. – Ведь соблюдение чистоты окружающей среды – залог её сохранности.

Добавим, что в планах у волонтёров очистить береговую зону реки Хамир, а также берег села Алтайка. Желающие поучаствовать в экологической акции могут обратиться в Молодёжный ресурсный центр.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай